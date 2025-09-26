Žádné návštěvy u rozhodčích! žádá Trunda. Etická komise zahájila řízení s Benešem

„Funkcionáři, realizační týmy ani hráči do kabiny rozhodčích nepatří!“ nadepsal své vyjádření pro média předseda asociace David Trunda, na jehož podnět etická komise reaguje.
Nebyl sám, Beneše za jeho jednání kritizoval i Ligový výbor LFA. Ten zároveň poslal k disciplinární komisi také trenéra Priskeho, jenže sparťanský kouč podle jejího předsedy Jiřího Matznera nic neporušil.
„Na základě všech shromážděných podkladů došlo v inkriminovaném případě ke vstupu trenéra Briana Priskeho do kabiny rozhodčích se souhlasem hlavního arbitra, a tedy v souladu s disciplinárním i soutěžním řádem asociace (FAČR),“ řekl Matzner.
Priske za návštěvu v kabině sudích trest nedostane. Není důvod, řekla disciplinárka
Jenže právě ono udělení souhlasu je nyní předmětem zkoumání etické komise.
Sparta před necelými dvěma týdny v Hradci Králové nečekaně podlehla 1:2. V zápase nedošlo ze strany sudích k žádný sporným verdiktům, které by výsledek ovlivnily.
Necelou hodinu po závěrečném hvizdu, kdy hostující tým opouštěl stadion, se sparťanský kouč vrátil a tamních pořadatelů se ptal, kde je kabina rozhodčích. Zaklepal a poté vstoupil. Sudí Beneš ho ale podle současně platného znění závazných dokumentů neměl vpustit.
„Účelem etického kodexu bylo posilování důvěryhodnosti rozhodčích, jakož i důvěry v jejich výkony a objektivnost. Schválení bylo reakcí na nezdravé poměry v části českého fotbalu. Funkcionáři, realizační týmy ani hráči do kabiny rozhodčích nepatří. Platí to pro všechny týmy od profesionálních po amatérské bez výjimky,“ napsal Trunda.
Řeší se ustanovení čl. III odst. 4 písm. a), které hovoří o tom, že rozhodčí smí „nad rámec pozdravení se se zástupci klubů v prostorách stadionu (avšak mimo prostory kabiny rozhodčích) a standardní komunikace v rámci utkání komunikovat pouze s vedoucími družstev a pořadatelskou službou“.
Pokud etická komise Beneše potrestá, hrozí mu až 500 000 Kč pokuta nebo zákaz činnosti na dva měsíce až dva roky. Beneš měl zároveň podle kodexu Priskeho pokus o kontakt napsat do zápisu a nahlásit komisi rozhodčích.
Fakt, že Priske z incidentu vyvázl bez trestu, by nicméně Trunda rád změnil přepsáním ostatních řádů, které upravují chování účastníků utkání.
Priske i o návštěvě sudích: Šel jsem popřát štěstí a omluvit se. Komisi to rád vysvětlím
„Trvám na dodržování Etického kodexu rozhodčích, který přesně popisuje chování zúčastněných stran na stadionu. Jestliže se dnes ukazuje jako možná chyba, že nebyl implementován jednoznačným způsobem do dalších dokumentů jako je Soutěžní řád nebo Disciplinární řád, předložím na nejbližší Výkonný výbor FAČR návrh úkolu ke sjednocení legislativy FAČR,“ uvedl Trunda.
Priske na tiskové konferenci po vítězném sobotním šlágru 2:1 s Plzní označil situaci za útok na svou integritu vzhledem k tomu, že záznam jeho vstupu do kabiny unikl na internet. Hájil se tím, že šel sudím poděkovat za zápas, popřát jim hodně štěstí do zbytku sezony a také se omluvit čtvrtému rozhodčímu za incident z průběhu utkání.
Beneš se případný postih dozví nejpozději 20. října, kdy je v plánu další zasedání etické komise.