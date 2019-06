Útočník Yunis řeší nabídky. Je to odměna za jarní sezonu, říká

Yunis se v pondělí hlásil novému trenérovi Radoslavu Látalovi na startu přípravy v Olomouci. Ještě předtím odpovídal na dotazy ohledně své budoucnosti. „Zájem z některých klubů je, vnímám to jako odměnu za jarní sezonu, která se mi povedla. Ale abych pravdu řekl, stále je to v jednání a nemohu potvrdit, že odejdu, ani že zůstanu,“ vysvětloval.

„Jasno bude v nejbližších dnech, protože už chci mít čistou hlavu na fotbal.“ Na přímý dotaz MF DNES potvrdil, že má nabídku z Jablonce. Avšak nevzdává se ani Olomouc. „Kuba Yunis neprodloužil kontrakt, ale má ještě roční smlouvu a za tři týdny to může být jinak. Víte, že jednání se mnou taky nejsou jednoduchá,“ řekl před čtrnácti dny sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

Yunis musí všechno pořádně zvážit. Pokud by smlouvu neprodloužil, chtěla by ho Sigma pravděpodobně zpeněžit už v letním přestupovém okně. Ovšem pouze v případě, že přivede náhradu.

Forvard, kterého Sigma získala v šestnácti z Brna, ač o něj stála také Sparta, a jehož na sociálních sítích sledují tisíce arabských fanoušků, v Olomouci dlouho čekal na pořádnou šanci. Na podzim jen paběrkoval v sestavě, kouč Jílek sázel především na Martina Nešpora.

To se na jaře ale začalo měnit a Yunis ukázal potenciál, sílu v soubojích. Blýskl se gólovou hlavičkou na půdě mistrovské Slavie, krásnou patičkou skóroval ve Zlíně. Prosadil se také proti Karviné.

Potřebuje především pravidelně hrávat. Látal prohlásil, že všichni začínají na stejné startovní čáře, avšak na Nešpora úspěšně sázel při společné štaci v polských Gliwicích. Není ale vyloučeno, že Látal překope herní styl a začne více využívat i variantu se dvěma útočníky.

„Od trenéra cítím, že to bude úplně jiný styl, co budeme hrát,“ povídá Yunis. „Zjednoduší hru, v sezoně jsme to kolikrát přehrávali a ani jsme si nevytvářeli střelecké pozice. Myslím, že trenér najde víc jednoduchosti. Věřím, že to bude pro nás a hlavně pro Sigmu přínos.“

Do tréninku se už těšil. „Volno bylo poměrně dlouhé. Už se těším na přípravu a jsem zvědavý, jak to bude teďka probíhat,“ je plný očekávání. „Dal jsem si týden, kdy jsem chtěl úplně vypnout od fotbalu. Už čtrnáct dní jsme měli individuální plán, řídili jsme se podle sport testeru. Dělal jsem si i věci navíc, věřím, že jsem připravený.“

Vykasal si trenýrky po vzoru Ronalda, aby opálil stehna, navlékl oranžový rozlišovák a začal poznávat Látalův dril. „Už na startu je vidět, že tréninky pod panem Látalem budou rozdílné. Máme každý den samé běhání. Bude to úplně jiný trenér, než jsme měli.“

A bude spoléhat na Yunise?