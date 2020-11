Další gól „do nebe“. Na Slavii potěší dvakrát tolik, řekl Šural po remíze

Pro celou Zbrojovku to byl šťastný tah: Jakub Šural šel na hřiště až jako náhradník ve druhém poločase. S tím, že když dojde na standardku, má „zavírat“ zadní tyč.



Hosté se v Edenu dočkali v 88. minutě, kdy zahrávali svůj první rohový kop v zápase. Pavel Dreksa ho prodloužil přesně do míst, kde Jakub Šural stál, a 24letý zadák zblízka překonal vybíhajícího Ondřeje Koláře.

Po pěti druholigových trefách se vůbec poprvé prosadil v nejvyšší soutěži.

„Jsem za gól rád. Tady na Slavii potěší dvakrát tolik,“ usmíval se.

O tom, že se v klíčové fázi duelu dostává do obrovské šance, měl Šural jasno hned, jak se míč z rohového kopu nesl pokutovým územím. „Dreksič ho dobře prodloužil, dostal jsem to přímo na nohu. Věděl jsem, že to dostanu na halfvolej a že Kolář proti mně vyběhne. Potřeboval jsem ho obstřelit, což se podařilo, a vyšlo to, za což jsem rád,“ popisoval Šural.

Radoval se bouřlivě, se zatnutými pěstmi běžel k postranní čáře, spoluhráči se po něm sápali. Šural i v tomto rozradostněném chumlu nezapomněl ukázat vzhůru, což dělá po svém gólu vždy.

„Budu to dělat do konce kariéry,“ uvedl loni v rozhovoru pro MF DNES.

Gól na Slavii byl jeho dosud nejdůležitějším za Zbrojovku. Brňané jsou sice v ligové tabulce s šesti body dál v pásmu sestupu, ale remíza z hřiště mistra je pro ně obrovským povzbuzením.

„Do Brna pojedeme spokojeni. Asi nám moc lidí nevěřilo, že bychom tady mohli něco uhrát, a my jsme rádi, že odjíždíme aspoň s bodem,“ usmíval se spokojený střelec.



Slůvko „aspoň“ zní v tomto případě poměrně neskromně, vždyť Slavia měla převahu, ve druhém poločase i několik vyložených šancí a především vedla.

„Ale pořád to bylo jenom 1:0,“ připomněl Šural. „Doufali jsme pořád v nějaký brejk, který nakonec měl Štěpa (Peter Štepanovský). Gólman Kolář mu to chytil, byl z toho roh. Na takovou standardku jsme čekali, přišla a my jsme z ní dali gól,“ odtušil střelec Zbrojovky.

Brněnský nováček díky jeho pohotovosti potvrdil, že venku se mu v lize daří víc než doma. Zatímco na vlastním stadionu vydřel zatím pouhé dvě remízy, venku už dokázal i vyhrát – povedlo se to v Jablonci – a nyní má i bod z návštěvy u mistra.

Přišel týden poté, co Zbrojovka doma nedokázala porazit Příbram, což ji může v konečném účtování hodně mrzet.

„Tuhle ztrátu bod z Edenu nenahrazuje,“ má jasno i Šural. „Doma to s konkurentem v boji o záchranu jasně chtělo vyhrát. Tahle remíza je krásná, ale náplast na klopýtnutí s Příbramí to není. Snad jen psychická vzpruha za to, že jsme věřili až do poslední chvíle a měli jsme i štěstí, což je tady taky potřeba. Psychicky nám to může pomoct,“ přemítal Šural.

Už podruhé za sebou si ho brněnský trenér Miloslav Machálek nachystal na střídání ne do obrany, ale do zálohy. Do středové řady se Šural – dříve krajní obránce a poslední dobou stoper – měl zařadit už před týdnem doma proti Příbrami. Tehdy ale mělo jeho střídání probíhat zrovna v době, kdy Příbram vyrovnala na 1:1, trenér Machálek ho bleskově na lavičku vrátil a místo něho začal do hry posílat ofenzivnější typy hráčů.

Na Slavii na Šurala ukázal ještě za stavu 0:0. „Měl jsem být před stopery a nějak tam vyplňovat prostředek zálohy a prostor. Měl jsem tam uhrávat souboje. Byl to docela hukot,“ připustil ortodoxní obránce.

A tak, přestože ve druhé půli už Zbrojovka nehrála zdaleka tak odvážně a kompaktně jako do přestávky, se narodil poslední překvapivý výsledek 9. ligového kola.

I díky Jakubu Šuralovi, obránci, který se v Edenu postavil do zálohy a především v 88. minutě na zadní tyč.