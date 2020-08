Pokus číslo dva. Brněnská Zbrojovka chce proti Bohemians odhodit naivitu

Kapitolu Sparta uzavřeli fotbalisté Zbrojovky v úterý, pojmenovali si problémy a čekali na závěry vyšetření Pavla Dreksy. Po prvním utkání sezony si kladli otázky, v čem byl problém, co udělat jinak a jestli se před nedělním zápasem proti Bohemians konečně obrana rozšíří o hráče po zranění či nové tváře. Teď přichází s odpověďmi.



„Se Spartou to byla srážka s realitou. Je to všechno rychlejší, ale rozdíl je zejména v efektivitě. Tak to však bude s půlkou ligy a my si musíme rychle zvyknout,“ ví stoper Jakub Šural.

„Celé mužstvo musí pracovat na defenzivní činnosti. Zlepšit se musí zejména kompaktnost týmu při bránění, musíme také odstranit individuální chyby,“ zpytuje svědomí po nakládačce 1:4.

Sparťanský kapitán Bořek Dočkal střílí svůj druhý a celkově čtverý gól týmu v Brně. Marně se mu ve střele snaží zabránit domácí obránce Peter Štepanovský.

Na jeho slovech lze dobře poznat, že trenér Miloslav Machálek se svými svěřenci situaci důkladně probíral. „Ukázali jsme si tu naši naivitu a nepoctivost v defenzivě z prvního poločasu,“ vrací se k minulé sobotě, která mu slouží jako odstrašující příklad.



„K prvnímu gólu se Spartou jsem říkal Štepanovskému, že se mi to stávalo v tréninku přípravky. Když jel kolem vláček nebo letělo letadlo, tak mi děti přestaly hrát a dostali jsme gól. To jsou zásadní chyby, které do první ligy nepatří, a věřím, že se opakovat nebudou,“ nebere si servítky kouč.

Na nepovedeném vstupu do ligy se však dá i stavět. „Možná je dobře, že jsme si vyzkoušeli, že to takto nepůjde a budeme muset mnohem víc zabrat a makat. S Bohemkou to bude muset být úplně jiný zápas,“ hlásí obránce Jan Moravec. „Není to jen o defenzivě čtyř nebo pěti hráčů, makat musí celá jedenáctka. V moderním fotbalu všichni brání i útočí,“ zdůrazňuje.

Bez Dreksy i bez posil

Zlepšovat obraz obranné fáze budou Brňané bez dirigenta obrany Dreksy. „Absolvoval vyšetření chodidla. Je tam krevní podlitina a musíme počkat, až se vstřebá, abychom věděli více. Nejsem lékař, ale dle mého názoru do neděle zdráv nebude,“ odhaluje Machálek. „U ostatních zraněných hráčů není šance, že by se do neděle někdo uzdravil,“ dodává.

Dreksova absence mrzí i spoluhráče. Hlasitého vůdce je obtížné nahradit. „Snažím se přebrat vůdčí roli a i trenér by to po mně chtěl, není to ale jednoduché. Snažil jsem se v zápase mluvit, ale Dreksič těch zkušeností má mnohem víc. Řídit obranu se pokoušíme dohromady se Štepanovským,“ podotýká Šural.

Delší absence kapitána ještě zvýrazňuje potřebu rozšíření kádru. „Apel na vedení, co se týče posil, nepřišel po zápase, ale už když se objevily zdravotní problémy obránců. Je otázka, jak jednání dopadnou,“ netají Machálek fakt, že o další hráče usiluje. Sportovnímu vedení se jeho přání zatím naplnit nepodařilo.



Klokani přijedou s vlastnostmi, jež Zbrojovce zatím chyběly

Do Wedos Areny na Srbské o víkendu přijede tým, který v posledních pěti měsících prohrál jen dvakrát a v úvodním duelu deklasoval Mladou Boleslav 4:0. Oprávněně tak budí respekt.

„Mužstvo má sebevědomí, skvělou trenérskou dvojici, táhne za jeden provaz, je pracovité a má výbornou přechodovou fázi. Navíc je velice zodpovědné do defenzivy. Šlechtí je vlastnosti, které chyběly nám v zápase se Spartou,“ chválí soupeře Machálek.

Respekt si Bohemians získali i u hráčů. „Díval jsem se na jejich zápas s Boleslaví a byl jsem až překvapený, jak dobře hráli,“ líčí Moravec. Hned ale přichází s receptem. „Musíme se odpíchnout od toho, že nedostaneme gól. Máme vepředu šikovné kluky, co nějakou branku určitě dají,“ nabádá k důslednější hře a brejkovým řešením.

Kouč by rád navázal na výkon z druhého poločasu utkání se Spartou. „Ten nám mohl pomoci a záleží na nás, jak k tomu přistoupíme. Je to druhý zápas, euforie první ligy ještě nevyprchala,“ věří Machálek.

„Všichni si musí hlavně věřit, výkon v prvním zápase byl ustrašený. S Bohemkou do toho půjdeme úplně jinak,“ slibuje Moravec před duelem, který začne v 16.30.