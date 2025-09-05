Střeštík o Jablonci: Peltovi to nejdu jen na tři roky přikrýt, na byznys nahlížíme stejně

Střeštík je úspěšný podnikatel, jenž stál například v čele společnosti Kika Nábytek, do Česka pomohl přivést kavárenský řetězec Starbucks a byl generálním ředitelem společnosti Mall Group. Rovněž působil jako bývalý ekonomický manažer hnutí ANO
„Já se hrozně rád učím nové věci. Čím starší jsem, tím více se snažím dostávat do obchodů a do oblastí, o kterých nevím vůbec nic. O fotbale sice něco trošku vím, i když zdaleka nejsem expert, ale učím se nasávat informace, jsem jako houba,“ uvedl v sídle prvoligového Jablonce na Střelnici 48letý obchodník. „Nedávno jsem si dával dohromady vlastnickou strukturu klubů v České republice a musel jsem se zasmát, protože budu asi jediný milionář mezi miliardáři.“
|
Milionář mezi miliardáři. Novým majitelem Jablonce se stane podnikatel Střeštík
Proč jste se rozhodl vstoupit do fotbalu?
Kolem fotbalu se pohybuji už hrozně let, já to považuji za víc než náboženství, je to pro mě něco, co mě fascinuje. Miluju kolektivní sporty a miluju na nich to kamarádství.
A proč jste se nesnažil do českého fotbalového prostředí jít v pozici majitele už dříve?
Fotbal v České republice pro mě byl vždycky bohužel trochu tabu kvůli situaci, která tady dřív panovala. Nebylo to úplně čisté prostředí.
Co vás tedy přesvědčilo?
Situace se díky vstupu nových vlastníků dramaticky zlepšila, také fungování FAČR je dneska mnohonásobně čistší a průhlednější. A teď se nebavíme o tom, jestli tam sedí Petr nebo Pavel, to je relevantní. Je to výsledek voleb, takže to neposuzuji, ale ani neodsuzuji. Je mi to vlastně relativně jedno, ale prostředí se výrazně uzdravilo.
Co rozhodlo pro Jablonec?
Když jsem se tenkrát setkal s Miroslavem Peltou, už v tu dobu jednal s někým o vstupu do klubu, ale to nakonec nevyšlo. Tak jsem se akorát v té frontě na Jablonec postavil dopředu. A teď jsem hrozně rád, že jsme těsně před podpisem smlouvy a že to dopadne. Impulz tehdy vzešel ode mě, přišel jsem za ním a řekl jsem, že bych klub koupil. Je to něco, čemu se chci velmi aktivně věnovat. Nikoliv úplně po sportovní stránce, sportovní vedení je tady velmi dobré a Luboš Kozel je úžasný trenér, který tady už dokázal spoustu zajímavých věcí. S tím jsem absolutně spokojený, takže bych si nikdy netroufl mu do toho kecat. Nemám patent na všechno.
A na čem tedy chcete zapracovat?
Na budování povědomí značky, marketingově ji někam dostat, to bude moje práce. Také chci dotáhnou víc lidí na krásný stadion pro šest tisíc lidí. Proč sem prostě nechodí na každý zápas pět šest tisíc fanoušků? Region by to měl utáhnout a výsledky klubu si jednoznačně zaslouží větší diváckou podporu.
Kde jste se tehdy s Peltou poprvé potkali?
Známe se spoustu let. Zúčastnil jsem se totiž několika výjezdů se Spartou nebo s reprezentací. Třeba když jsem dělal generálního ředitele Mall Group, byli jsme jedním ze sponzorů LFA, všechny ty lidi okolo dlouhodobě znám. A pokud jde o konkrétní vyjednávání s panem Peltou, je to několik měsíců stará záležitost.
|
Pelta dokončuje prodej Jablonce. Jednání jsou prý v závěrečné fázi
Máte dost peněz na to dělat fotbal?
Věřím, že ano. Nemyslím si, že v dnešní době musí být fotbal úplně ztrátovou entitou. Určitě do toho nevstupuji s tím, že tady chci pálit desítky nebo stovky milionů. Chápu ale, že do klubu potřebujeme zainvestovat, díky mé historii a kontaktům věřím, že dokážeme dovést i jiné sponzory. Nic si nenalhávejme, možná je řada firem, které s panem Peltou nechtěly spolupracovat nebo to nepovažovaly z jejich strany za úplně PR košer. Mám na to, abych se o Jablonec adekvátně postaral, ale nebudeme dělat třeba to, že z českých klubů budeme kupovat hráče za sedmdesát nebo sto milionů. Pan Pelta to nedělal a nebudu to dělat ani já.
Vaše vize se tedy od té Peltovy neliší?
Na byznys klubu nahlížíme velmi podobně. Někteří lidé mohou pana Peltu odsuzovat, někteří ho zase mají rádi. Ale mezi těmi, kteří se točí kolem fotbalu, patří on k těm, kteří tomu věnovali absolutně nejvíc. Ať už svého času, svých vlastních peněz, své energie, za 35 let tu dokázal něco neskutečného. Rozhodně nedovolím, abychom z toho budovali jakýkoliv korporát, nebo se snažili do klubu dávat první dva tři roky stovky a stovky milionů, a pak si najednou řekli, že už nás to nebaví. Je to seriózní byznys. Mám několik firem holdingu a ke každé z nich přistupuji extrémně zodpovědně. Vím, jak je těžké euro vydělat a jak je neskutečně jednoduché ho prodělat. Jsem dedikovaný obchodník a člověk uvažující zdravě, doopravdy ne někdo, kdo bude rozhazovat peníze.
S jakým rozpočtem nyní Jablonec hospodaří?
Je to kolem dvě stě až dvě stě padesáti milionů korun. Klub je zdravý, tak by to mělo zůstat. Asi nebudeme aspirovat na titul, určitě ne tuto sezonu. S tím rozpočtem, který tady je, se to ale dá zastabilizovat a byznys i tu sportovní stránku dělat minimálně tak dobře, jako tomu bylo doteď.
Klub opravdu kupujete, nebo jde jen o přechodnou záležitost, že až se vrátí Pelta z výkonu trestu, povedete ho spolu?
Jen přikrýt to na tři roky rozhodně nejdu, takhle to postavené není! Klub prostě kupuji. Ale nedovedu si představit, že až bude pan Pelta zpátky, tak se nebude vůbec věnovat fotbalu. Asi bude, ale jestli to bude v nějaké konzultační roli pro Jablonec, pro Spartu, pro FAČR, pro kohokoliv jiného... Ale asi ne vlastnicky do Jablonce.
Jak teď probíhá vaše vzájemná spolupráce?
Definitivně hotovo by mělo být do dvou týdnů. Ale už máme vyhotovené všechny forenzní věci a dohodnuté podmínky. Jsem tady v klubu několikrát týdně a veškeré věci spolu konzultujeme, ať už jsou to odchody, ať jsou to příchody, marketingové i sponzorské věci.
Takže jste spolu konzultovali i odchod záložníka Berana do Olomouce?
Hodně. Myslím si, že ta finanční nabídka byla pro klub velikosti Jablonce zlomová. Podle mě by se hráč neměl předržovat, pokud chce odejít a hlavu už nemá na sto procent nastavenou pro tým, pro který pracuje a který mu posílá výplatu, tak stejně nemá smysl ho tady držet. Beranovi nic nevyčítám a absolutně mu rozumím, protože nabídka pro něj, stejně jako pro nás, byla velice lákavá a výhodná.
|
Velký přestup v české lize stvrzen. Nabídku z Olomouce jsem nečekal, přiznal Beran
Naznačil jste, že Jablonec nemá letos ambice hrát o titul, ale při pohledu na současnou tabulku to může být ve hře...
...sezona je samozřejmě dlouhá, my ten kádr nemáme úplně širokánský. Přijdou karty a zranění, ale být zatím bez prohry je neskutečný úspěch. Nechci být velkohubý, vím, kde je naše místo, do šestky a do boje o evropské poháry patřme stoprocentně.
Odbočme na závěr od fotbalu. Kvůli koupi Jablonce jste se vzdal funkce volebního manažera hnutí ANO, je to tak?
Ano, rozvázal jsem spolupráci, ale já nikdy nebyl volebním manažerem hnutí ANO, já jsem byl ekonomickým manažerem hnutí ANO. S panem Babišem se znám spoustu let a byl jsem požádán, jestli bych v rámci volebního období nevedl rozpočet. Je to relativně náročná a složitá věc, ale od začátku jsem tvrdil, že moje pozice je čistě apolitická.