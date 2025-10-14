Chance Liga 2025/2026

Nová éra, ale s respektem k historii. Cílem je účast v Evropě, říká majitel Jablonce

Na Ligu mistrů nemyslí, ale rád by pravidelně viděl svůj tým v nižších evropských pohárech. Jakub Střeštík, nový majitel fotbalového Jablonce, zažívá první dny v oficiální roli většinového vlastníka prvoligového klubu ze severu Čech.
Jakub Střeštík, nový majitel fotbalového Jablonce.

Jakub Střeštík, nový majitel fotbalového Jablonce. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Artur Dolžnikov zakončuje proti bráně Jablonce.
Jablonecký obránce Daniel Souček odehrává míč před Jáchymem Šípem z Olomouce.
17 fotografií

O blížícím se odkupu klubu promluvil poprvé na začátku září, v minulém týdnu se transakce definitivně dořešila.

Střeštík získal od dosavadního majitele Miroslava Pelty, jenž si aktuálně odpykává trest za ovlivňování sportovních dotací, devadesát procent akcií a stal se většinovým vlastníkem severočeského fotbalového klubu.

Transakce dokončena. Střeštík je oficiálně novým většinovým majitelem Jablonce

„Tak to funguje ve světě veškerého byznysu, dokud není něco černé na bílém, tak to není. Proto jsem byl samozřejmě rád, že jsme to ve středu 8. října dotáhli. Pro chlapa je přece velká věc, když se mu podaří koupit úspěšnou firmu. Takže to pro mě byl velký, důležitý den a oslavil jsem to,“ přiznal.

„Byl jsem rád, že jsem si mohl odfajfkovat něco, na čem jsem nějaký čas odmakal a o čem jsem relativně dlouho uvažoval. Podle mě začala v Jablonci v několika aspektech nová éra, nemůžu to říct jinak. Ale s absolutním respektem k historii klubu a práci pana Pelty. Panuje tady krásná rodinná atmosféra, je to DNA tohoto klubu a je to něco, co bych si netroufl poničit nebo radikálně změnit,“ naznačil posléze.

Kozel po konci úctyhodné série: V úvodu jsme jen couvali, teď se musíme oklepat

Cílem číslo jedna pro něho bylo udržení trenéra Luboše Kozla a celého jeho realizačního týmu: „Přes to nejel vlak, jsou úžasní.“

Fotbalisté Jablonce se aktuálně drží v tabulce na výtečné třetí příčce. Kde by chtěl nový majitel vidět tým na konci sezony?

„Jsem rád, že konkurujeme nejlepším týmům a jednoznačným cílem pro letošní sezonu je účast v kvalifikaci evropského poháru. Ale nejsem snílek a pro mě to není běh na krátkou trať. Budu se snažit s týmem a s lidmi, kteří tu jsou a budou, vybudovat dlouhodobě úspěšný fotbalový klub. Nechci jeden rok hrát o Evropu a ve druhém se bát o sestup. Nesním o Lize mistrů, ale pokud budeme každý třetí rok v Evropě a ekonomicky budeme zabezpečovat klub, tak budu šťastný,“ tvrdí Jakub Střeštík.

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 11 8 2 1 23:11 26
2. SK Slavia PrahaSlavia 11 7 4 0 22:8 25
3. FK JablonecJablonec 11 7 3 1 16:8 24
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 5 3 3 9:6 18
5. FC ZlínZlín 11 5 3 3 14:12 18
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 20:13 16
7. FC Slovan LiberecLiberec 11 4 4 3 15:13 16
8. MFK KarvináKarviná 11 5 0 6 17:16 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 9:10 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 4 4 17:19 13
11. FC Baník OstravaOstrava 11 2 4 5 8:13 10
12. FK TepliceTeplice 11 2 3 6 12:18 9
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
16. FK PardubicePardubice 11 1 4 6 11:21 7
