Lavi skončí třetím dílem. Štáfek o Spartě, Vyšehradu i o tom, proč odmítl Survivor

„Odkládám sem věci, co se doma už nikam nevejdou, nebo by se tam mohly postupně ztrácet,“ zasměje se 35letý herec pro iDNES Premium. „No, a občas si tu zastřílíme gumovými projektily do čela.“

Teď ale Štáfka čekají perné týdny. Finišuje pokračování filmu Vyšehrad a v dubnu s ním coby blonďák Lavi objede republiku. Jeho milovaná fotbalová Sparta se na jaře pokusí o zázrak – dohnat první Slavii. Ta hokejová zase drží největší naděje na extraligový titul. A kdyby neodmítl, mohl Štáfek soutěžit v reality show Survivor.