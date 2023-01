Ligový kanonýr Řezníček prodloužil smlouvu v Brně, zůstane do roku 2025

„Mám velkou radost, že jsme se domluvili takhle rychle. V Brně jsem spokojený, našel jsem s majitelem klubu panem Bartoňkem společnou řeč, což byla od začátku moje priorita,“ řekl čtyřiatřicetiletý střelec.

Řezníček odehrál v české nejvyšší soutěži v šestnácti sezonách 317 zápasů a dal 88 gólů. Ke vstupu do Klubu ligových kanonýrů mu chybí deset branek, neboť po jednom gólu dal i při angažmá ve slovenském Ružomberoku a belgickém Lokerenu. „Nějak zvlášť to ale neřeším. Věřím, že to časem přijde, ale jestli to bude teď nebo za rok, nad tím nepřemýšlím. Hlavní je, aby se dařilo týmu,“ doplnil útočník, který se do Brna hodlá přestěhovat s rodinou.

Do Zbrojovky se vrátil Řezníček před minulou sezonou a 18 góly pomohl týmu k návratu mezi elitu. Po podzimu vede tabulku střelců, k 11 brankám přidal tři asistence. „Cíle pro jaro jsou jasné, chtěli bychom se co nejrychleji odpoutat od spodku ligy a mít klidnou půlsezónu. Zároveň ještě hrajeme v poháru, kde bychom taky rádi došli co nejdál. Když k tomu přispěju svými góly, budu jen rád, ale když je dá někdo jiný a nám se bude dařit, nebudu se zlobit,“ řekl odchovanec příbramského klubu, který působil také v Mladé Boleslavi, Českých Budějovicích, Spartě, Plzni, Olomouci a Teplicích.