Už je vidět, že chceme vítězit, těší teplického střelce Řezníčka

Ač gól nepadl, fanoušci se bavili. „Do utkání jsme vstoupili aktivně. Fotbal byl nahoru dolů,“ líbilo se i Řezníčkovi. Sigma ho nepřekvapila: „Olomoucký kádr se moc nemění, znám tady skoro všechny, i novináře. Sigma vypadla z desítky, my se tam ani nedostali, to je fotbal.“

Skláři i na Hané potvrdili herní progres, který jim přinesl uklidnění. „Posledních pět zápasů je vidět, že chceme vyhrát každý zápas,“ pochvaluje si Řezníček.



Teplice se ještě nezachránily, jistotu můžou získat v neděli doma proti Zlínu. „Nedá se nic dělat, bod není špatný, jedeme dál,“ netruchlil devítigólový střelec sklářů.



Zato Olomouc už má klid, byť po nepodařené sezoně. „Nevím, jakým slovem to nazvat. Asi úleva. Nemusíme se v tom dál patlat,“ oddechl si bek Václav Jemelka. „Dnešnímu zápasu by slušeno 5:5. Jindy dostaneme gól z ničeho, dneska to mohlo napadat na obou stranách, ale nenapadalo.“