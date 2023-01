Řezníček jedná v Brně o nové smlouvě a říká: Jsem rád, že Ševčík zůstal

Řezníček, jehož produktivita je jednou z hlavních zbraní brněnského mužstva, jedná s vedením klubu o prodloužení smlouvy. Nový kontrakt by měl být podle jeho představ dvouletý s tím, že čtyřiatřicetiletý kanonýr uvažuje o dohrání celé své vrcholové kariéry v Brně.

„Chceme se sem s rodinou přestěhovat, tak bych tady chtěl fungovat a možná to tady už ukončit, když nepočítám nižší soutěže. Cítím se dobře a věřím, že nějaký čas před sebou ještě mám,“ prohlásil na začátku zimní přípravy Zbrojovky vedoucí muž tabulky ligových střelců. Na kontě má po podzimu úctyhodných jedenáct gólů.

Fakta V přípravě tři zápasy, s mužstvem je i Koželuh Bez kempu v teple se musí letos v zimě obejít fotbalisté Zbrojovky. Na Tipsport Cup na Maltě nedostali pozvánku a jiné varianty zahraničního soustředění v Brně zavrhli. „Řešili jsme víc variant, nevyhovovaly nám však ani z hlediska možnosti zápasů. Rozhodli jsme se pro domácí prostředí,“ vysvětlil kouč Richard Dostálek. Zbrojovka hraje 10. ledna s Austrií Vídeň, 14. ledna na umělé trávě za Lužánkami s Podbrezovou a 21. ledna se Slovanem Bratislava. V přípravě má i obránce Josefa Koželuha z Plzně, u kterého stojí o dlouhodobou spolupráci.

Kontrakt mu končí v létě, proto s jeho prodloužením nechce otálet. Věří, že dohoda se Zbrojovkou bude hladká. „Konkrétně jsme se nebavili, ale pan majitel (Václav Bartoněk) za mnou před koncem roku přišel, že by měli zájem. Myslím, že to dopadne dobře. Rád bych měl klid co nejdřív, teď se do jednání pustím,“ plánoval na prvním srazu v novém roce Řezníček.

Vedle týmových cílů má na mušce i svoje individuální. Pokud si totiž přenese svoji střeleckou formu z podzimu do jara, nebude na členství v Klubu kanonýrů dlouho čekat.

„Je to zajímavé a chtěl bych toho dosáhnout, když jsem tak blízko. Byla by pecka dotáhnout to už na jaře,“ uvažuje rodák z Příbrami. Tlak si ale do hlavy pouštět nemíní. „Samozřejmě se stát může všechno, i že se to zasekne. Pak by snad dával góly někdo jiný. Já si to nepřipouštím, věřím, že góly dávat umím, a snad k tomu nějak dokráčím,“ hlásil útočník, jenž během minulého roku výrazně změnil životosprávu. Po vánočních svátcích a Silvestru se v Brně trenérům hlásil se stejnou váhou, s jakou v prosinci stadion v Králově Poli opouštěl.

Do klubu „stovkařů“ mu bude i na jaře pomáhat Michal Ševčík, obletovaný generační talent českého fotbalu. Jeho agent Pavel Paska během zimní přestávky informoval, že Ševčík dohraje sezonu ve Zbrojovce, o čemž se prakticky od začátku ligového ročníku vedly spekulace. Podle některých z nich ho má již podepsaného pražská Sparta a měla zvažovat, zda si mládežnického reprezentanta nestáhne už na přelomu roku na Letnou.

Tyto domněnky jsou nyní rozptýleny. Brněnský nováček může dál očekávat Ševčíkovy brilantní technické kousky a Řezníček jeho gólové asistence, jimiž ho spoluhráč zásoboval. „S Ševou jsem se bavil, byl jsem v obraze. Pro něho, pro mě i pro Zbrojovku je jenom plus, že tu zůstane,“ uvedl Řezníček.

Podle klubového manažera Tomáše Požára není navíc ani dopředu jisté, že Ševčík skončí v létě ve Spartě. „To já určitě potvrdit nemůžu. Myslím, že zájem o jeho služby bude intenzivní,“ naznačil Požár. Z náznaků lze vystopovat, že snaha přetáhnout mladý klenot z Brna jinam skutečně byla. „Zájem o něho byl, je a bude,“ pronesl manažer.

Brněnský záložník Michal Ševčík si zpracovává míč v utkání proti Olomouci.

Snahu udržet nejen Ševčíka, ale i zbytek týmu pohromadě, označil Požár za zimní prioritu Zbrojovky. V úterý však klub oznámil přestup útočníka Jakuba Přichystala do Olomouce s tím, že mu v létě končila smlouva a sám chtěl odejít. O některé další hráče jedenáctého týmu tabulky prý zájem byl také, ale jen neoficiální, bez konkrétních nabídek. A tak jde mužstvo v Brně do přípravy prakticky beze změn. Z nových tváří se hlásil již na konci podzimu testovaný obránce Josef Koželuh.

„Tým prokázal, že nějakou kvalitu má, drží pohromadě, proto velké změny nečekám. Bavili jsme se ještě o tom, zda by byla možnost získat hráče do defenzivní linie, i do záložní řady bychom hráče možná uvítali. Alternaci k Řezníčkovi do útoku neřešíme,“ informoval Požár.

Stejně tak Zbrojovka zatím neplánuje kádr dál zužovat, přestože v něm – zejména v záloze a na krajích obrany – má hráče, kteří dostávali minimum příležitostí. „Debata může být, pokud by některý z hráčů měl ambice a nedostával tolik příležitostí. Teď jsme se snažili jádro týmu a atmosféru v něm udržet. Nebylo by dobré fungující klima rozbíjet,“ řekl Požár.

Do ligy Zbrojovka vstoupí 29. ledna v Mladé Boleslavi. Trenér Richard Dostálek nevyloučil, že by o posílení mužstva ještě stál. „Muselo by ale být do základní sestavy,“ upozornil.