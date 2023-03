Řezníček si vyhádal penaltu a zase se trefil, na Šilhavého telefon ale nečeká

Velká úleva z výsledku? Zápas to jistě nebyl z nejlepších.

Byli jsme lepší než Teplice, v první půli zcela jistě. Po poločase jsme ale dostali brzo gól a absolutně nás to položilo. Vabank v závěru nám dal možnost to tam dotlačit. Je ale škoda, že nás jeden gól položí.

Co se dělo v závěru, kdy jste jako kapitán hodně intenzivně komunikoval s rozhodčím před odpískanou penaltou?

Já viděl jasnou penaltu, protože Ondra Pachlopník byl před hráčem a chtěl dávat pod sebe míč do vápna. Soupeř mu lehl na lýtka a totálně ho svalil, takže já chtěl, aby se rozhodčí šel podívat a řešil tuhle situaci.

K přímému souboji s Tomášem Grigarem, stejným válečníkem a veteránem jako jste vy a pamatujete společné angažmá. Tušil jste, co při penaltě udělá?

Po zápase jsme se s Tomášem bavili, čekal jsem, než on udělá krok a naštěstí jsem mu to správně poslal na druhou stranu.

Grigar dostal před penaltou ještě žlutou kartu za přílišné diskuze s rozhodčím. Mění se tím přemýšlení exekutora penalty?

Já neřešil, jestli byl Tomáš rozhozený, přemýšlel jsem sám nad sebou, abych dal gól. Pískali na mě, nevím proč, když jsem jim tu nic neudělal. Využil jsem ale snad nějaké ty zkušenosti. Máme díky tomu bod, udrželi jsme Teplice pod námi na stejné distanci, což splnilo náš cíl.

Bod z Teplic je možná málo, Zbrojovka se ale díky němu posunula v našlapané tabulce na deváté místo, bude tedy brán jako přijatelný?

Jeli jsme sem s tím, že nesmíme prohrát a bod bude dostatečný. To jsme splnili. I proti Zlínu jsme nedovolili soupeřům nás dohánět a to je důležité. Držíme bodovou mezeru a snad nám náskok zůstane.

Vstřelil jste šestnáctou branku v ligovém ročníku, navýšil vedení na čtyři zásahy. Motivuje vás to, nebo je prioritou tým?

Týmový úspěch je hodně důležitý, ale i tohle sleduji, bavíme se o tom každý týden. Teď se tam ale rozjíždí Honza Kuchta s Tomášem Čvančarou ve Spartě, kteří dávají góly každý zápas, takže čtyři branky náskok udržet nebude nic jednoduchého. Samozřejmě bych tam rád zůstal co nejdéle, ale za mnou jsou dravci, kteří mě dost možná předhoní. Nedá se nic dělat.

Blíží se nominační tiskovka reprezentace. Už se vám někdo při takové střelecké fazoně ozval?

Nepřišlo mi od realizačního týmu nároďáku nic. Nepřišlo to minule a nečekám to ani teď. Já se s tím tak nějak smířil už při minulé pauze, kdy jsem měl největší šanci. Teď to nějak neřeším. Kdyby se to v budoucnu povedlo, bylo by to fajn, ale nechci si tím lámat hlavu.