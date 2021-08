Rady Hradci od znalce Sparty? Letná není Radovi souzena

Že by však mohl zkušený záložník Jakub Rada před dnešním zápasem Hradce, jehož dres už třetí sezonu obléká, v Praze na Letné právě proti Spartě udílet svým spoluhráčům rady, jak zvládnout atmosféru na této prestižní české fotbalové adrese, tak to ani náhodou.

Sparta - Hradec Králové od 19 hodin ONLINE

Pokud totiž jsou fotbalové statistiky přesné, tak čtyřiatřicetiletý borec ve své kariéře na Letné dosud nastoupil jen ke dvěma ligovým utkáním, dnes vpodvečer to tak bude teprve potřetí.

„Bude to asi pravda, protože se mi utkání na Letné opravdu vyhýbala. Buď jsem byl zraněný, nebo jsem trenérovi nezapadal do koncepce a nehrál,“ vypravuje záložník, jenž v úvodu sezony v dresu Hradce zatím odehrál všechna čtyři utkání.

A jeho dosavadní bilance z Letné? Před sedmi lety remíza 1:1 v barvách Bohemians a o tři sezony později porážka 0:3 s Mladou Boleslaví.

Že to nemají ve Spartě lehké odchovanci, to nejste zdaleka ani prvním a ani asi i posledním případem. Počet zápasů proti ní na jejím stadionu ale překvapuje.

Je to tak, táta si z toho dokonce dělá legraci, že když máme na Spartě hrát, tak už se ani nevzrušuje.

Přitom jste za Spartu hrál odmalička a dotáhl to až do seniorské kategorie. Od té doby ale hrajete za jiné kluby, jaký máte po těch letech od definitivního konce ke Spartě vztah?

V podstatě nyní už to pro mě je soupeř jako každý jiný, nějaké zvláštní sympatie v tom nejsou, zůstal jen respekt z největšího českého klubu a respekt k její historii.

A stadion, jehož atmosféra vám vcelku úspěšně odolává?

Tohle je právě to, co to dělá soupeřům velmi těžké, jeho aura opravdu působí a není jednoduché to zvládnout.

K tomu asi přichází síla týmu, který pravidelně patří ke špičkovým v domácí lize?

Souhlasím. Sparta sice nemá takovou dominantní sílu jako před lety, kdy získávala jeden titul za druhým, ale stále to je jedno z nejlepších mužstev, proti kterému je potřeba nastupovat s pokorou. Na druhé straně je potřeba se atmosféře Letné a jménu soupeře poddat, pak se s ní dá hrát.

Sparta začala sezonu dobře, ale před týdnem remizovala na Bohemians a poprvé ztratila body. Co vám tenhle zápas vzhledem k dnešnímu ukázal?

Kvůli přípravě na naše utkání na Slovácku jsem viděl až druhý poločas, kdy se Sparta zlepšila, ale v prvním byla lepší Bohemka. Myslím si, že spíš než zápas nám právě Bohemka ukázala, co by mohlo mít proti Spartě úspěch.

Hráči Bohemians nedávali Spartě prostor, zároveň bylo vidět, že její hráči nemají zbytečný respekt ze jména soupeře. Tudy vede cesta?

Trenéři určitě vymýšlejí taktiku, která by na Spartu platit mohla, ale to nejdůležitější asi je v psychické přípravě na tenhle zápas. Na Letné je to hodně o hlavě, o tom, jak se nepoddat zbytečnému respektu a jen nečekat na fotbalovou smrt.

Být aktivní se vám jako nováčkovi zatím daří, zatím vás přehrálo jen v minulém kole Slovácko. Spokojenost se vstupem do soutěže?

Výkony jsou až na již zmíněné Slovácko, kde jsme podstoupili zatím nejsilnější konfrontaci, asi nad očekávání. Bohužel vzhledem k tomu jsou tři dosud získané body málo, navíc chybí vítězství.

O to se budete pokoušet nyní na Letné a vám by zápas neměl uniknout...

Snad už ne, protože dosud se tak většinou stalo.

Třeba jako před pěti lety, kdy jste hrál za Mladou Boleslav a právě v zápase s Hradcem si vážně zranil koleno a v následujícím utkání na Spartě jste tak hrát nemohl.

To jsou právě ty nevyzpytatelné nitky fotbalového osudu. Třeba jako to, že když jsem se s Hradcem letos do 1. ligy vracel, tak jsme hráli v Mladé Boleslavi, kde máme nyní domácí stadion, proti Bohemians. Spojilo to tak dva kluby, v nichž jsem toho v kariéře odehrál nejvíc.