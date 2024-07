Rada o konci kariéry: Snažil jsem se na to připravit, ale trochu mě to semlelo

Poprvé po desítkách let strávených v profesionálním fotbale.

„Divný pocit a trochu se s tím peru,“ přiznává fotbalista, jenž svoji kariéru uzavřel v sedmatřiceti letech.

Poté, co v minulém ligovém ročníku patřil k nejzkušenějším borcům, ale na hřiště se moc nedostával a ligových startů si připsal minimum.

Další už nepřidá, v následujících týdnech výrazně změní svůj život.

Bude fotbalový?

Jen částečně. Dostal jsem zajímavou pracovní nabídku mimo něj spojenou s tím, že budu hrát pražský přebor.

Prý ale byl zájem i z jiných klubů z vyšších soutěží?

Nějaké nabídky přišly hlavně z třetí ligy, ale to jsem už nechtěl, tohle mi přijde zajímavější.

Takže bez profesionální smlouvy ve fotbale. Po jak dlouhé době?

Fotbalem jsem se živil od devatenácti let. Teď nastala, jak jednou řekl Tomáš Řepka (bývalý výborný fotbalista a reprezentant – pozn. autor) fotbalová polosmrt.

Jakub Rada (uprostřed) v dresu Hradce střídá Jana Krále.

Těžké životní chvíle?

Snažil jsem se na to připravit, ale úplně se to nedá, trochu mě to i semlelo. Fotbal dělám celý život, po celou dobu ho řešila celá rodina, teď se to mění, najednou je konec.

Co po tomto konci za sebou fotbalově vidíte?

Krásné zážitky. Někdy ale samozřejmě trpké.



Předpokládám, že ty nejhezčí souvisí s reprezentací, do které jste před lety nakoukl.

Určitě to je jedno z prvních, co mě v této chvíli napadne. Ne každému se poštěstí se do reprezentace dostat, mně se to povedlo opakovaně, nebyla to náhoda, opravdu krásné vzpomínky. Bohužel právě v tomto období začaly asi ty nejtěžší chvíle, které můj fotbalový život otočily o 180 stupňů. Zranění kolena, které jsem si způsobil v zápase s Hradcem, ho výrazně ovlivnilo. V té chvíli jsem byl na vrcholu, otvíraly se možnosti odejít do zahraničí, měl jsem šanci jít do Slavie, která v té chvíli už byla nahoře. Tohle všechno bylo najednou pryč.

Jak jste se s tím smiřoval ve chvílích, kdy jste byl na vrcholu?

Často jsem si vzpomněl na jednu paní učitelku, která nám říkávala, že kariéra fotbalisty je dost křehká, že ji zranění může hodně poznamenat. U mě se to potvrdilo stoprocentně.

Jakub Rada Fotbalista, který po jarním skončení smlouvy v Hradci Králové ukončil profesionální kariéru.

S fotbalem začínal v pražské Spartě, nejlepší fotbalové roky prožil v Mladé Boleslavi.

Právě v této době byl stálým členem české reprezentace, což v srpnu 2016 ukončilo těžké zranění kolena. Stalo se tak nezaviněně ze strany protihráče v utkání s Hradcem Králové.

Vítěz Českého poháru s Mladou Boleslaví a Slovenského se Slovanem Bratislava se poté těžko vracel zpátky.

V lednu 2020 přestoupil do tehdy druholigového Hradce, hned mu pomohl k postupu a poté byl i v 1. lize jeho oporou.

Za Hradec během uplynulých tří prvoligových sezon odehrál 66 zápasů a vstřelil 11 gólů.

Přesto vás úspěchy ani na klubové úrovni neminuly. Kterých si vážíte nejvíc?

Určitě dvou vítězství v poháru, mám jeden Český a jeden Slovenský, v bratislavském Slovanu jsem se lehce podílel i na slovenském titulu. Také ale dvou postupů ze druhé ligy. I když by někdo řekl, že je to jen druhá liga, tak postup je vždycky velký úspěch, kterého jsem si vážil. právě s Hradcem, kam jste tehdy v průběhu sezony z Bohemians přestoupil.

Ve chvíli, kdy jste se už delší dobu vracel po těžkém zranění kolene, o kterém už byla řeč. Splnil Hradec to, co jste od něj čekal?

Maximálně, a až na konec, kterému se ale zase tak nedivím, na něj nedám dopustit. Když mě Jirka Sabou (sportovní ředitel hradeckého klubu – pozn. autor) oslovil, tak s tím, že chtějí postoupit. Já jsem ale v tu chvíli moc nevěděl, do čeho jdu, neznal jsem tým ani prostředí. Vyšlo to ale všechno perfektně. Dokonce tak, jak jsem v to už snad ani nedoufal.

Návrat byl poměrně dlouhý a připadá mi, že skončil vlastně až vaším příchodem do Hradce?

Bylo to opravdu těžké a dlouhé. Naštěstí jsem v sobě našel dost zarputilosti, bez ní bych se asi už vůbec nevrátil. Táhlo se to, myšlenky na konec možná přišly, ale ve dvaatřiceti jsem končit nechtěl, fotbal jsem měl vždycky rád. Vyplatilo se, kousnul jsem se a byl jsem za to hlavně v Hradci odměněn, prožil jsem tam krásné období a to, co se nám podařilo, beru jako bonus navíc. Postup a pak výborné sezony v lize, na poměry Hradce z nich musím být nadšený. Zažil jsem i výbornou střeleckou sezonu, nejlepší v kariéře. Bohužel ale v životě bývá něco za něco.

Čím jste musel zaplatit?

Mým kolenem, které je po těch letech hodně opotřebované, jen doufám, že s tím nebudu mít problémy v normálním životě.

Ten fotbalový pro vás ale ještě úplně neskončil, kdy se do něj vrátíte? Začínáme 9. července s přípravou, měl bych být u toho. Měl jsem lehkou pauzu, ale věřím, že to bude dobré a zajímavé.