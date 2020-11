Přichy, dnes dáš gól. Jak se v Brně „budí“ fotbalový střelec

Nezdála se mu (ne)produktivita Antonína Růska a Jakuba Přichystala, na které sázel. A tak si do nich, věrný své pověsti pohotového glosátora, lehce rýpnul.



„Vůbec nevím, že tohle řekl. Toho jsem si nevšiml!“ vyhrkl v úterý, o měsíc a půl později, Přichystal. „Myslím si, že kdybych o tom věděl, tak by mě to motivovalo. Byla by to pobídka, abychom do toho dali víc, abychom ukázali, že trenér nemá pravdu. Ale opravdu jsem tohle nečetl,“ řekl 25letý fotbalista, považovaný všeobecně za Machálkův útočný trumf.

Na trávníku - i bez znalosti trenérovy pobídky - reagoval hned na začátku příštího zápasu proti Olomouci. V 9. minutě jeho skóre otevřel.

V lize se trefil po třech a půl letech. „Nepřemýšlel jsem o tom, jestli jsem čich na góly ztratil. Potřeboval jsem čas a víru, že gól přijde, že se nemám bát. Nemůžu si přece říkat, že se to nepovede, že nemám štěstí,“ pokrčil rameny nad svojí bilancí.

Ujištění, že fotbalovým „zabijákem“ může být, si mimo to hledal v nižších soutěžích. Na podzim roku 2018 se v MSFL za Líšeň trefil třináctkrát, v minulé druholigové sezoně za Brno jedenáctkrát.

A co ho ještě mohlo povzbudit? Všechny tyto góly nasázel za týmy vedené Machálkem. Tím koučem, který s ním pracuje i teď ve Zbrojovce.

Jakub Přichystal ze Zbrojovky Brno pálí v utkání proti Jihlavě.

A Přichystal, který se zkraje trápil, jen kvete. Minulý pátek jediným gólem zápasu rozhodl v Jablonci o první brněnské výhře po návratu do ligy.

„Za mě tam byl nejlepším zbrojovákem na hřišti. I když tam dobře hráli všichni, tak Kubova chytrost, bojovnost a teď i fotbalovost Zbrojovce hrozně pomáhá,“ pochválil ho René Wagner, sám bývalý kanonýr jako řemen a později trenér.

Přichystala měl v Brně v mládeži. „Už tehdy měl dobrý výběr místa, ale jeho úspěšnost nebyla velká. Potřeboval víc klidu a přehledu. Vzpomenu si na něho velice přesně: už na prvním tréninku jsem si říkal, že ten kluk umí dát, že se k tomu umí postavit,“ vybavuje si Wagner.

Že to Přichystalovi trvalo až do jeho pětadvaceti let a musel obejít několik hostování ve druhé a třetí lize, to už je trochu jiný příběh.

84 % gólů pod Machálkem

Tihle dva prý mimo fotbal žádné výjimečné vazby nemají. Přitom Přichystalova úspěšnost pod Machálkem je ve fotbale nevídaná; z dvaatřiceti gólů, které v seniorské kategorii nastřílel, jich Přichystal se „svým“ koučem za zády dal sedmadvacet.

5 gólů má Jakub Přichystal na kontě v nejvyšší soutěži. Odehrál v ní 39 zápasů. 13krát se trefil ve 2. lize, kterou hrál nejen za Brno, ale i za Opavu Frýdek-Místek. 14 branek nastřílel v MSFL, z toho třináct na podzim roku 2018 v 15 duelech za Líšeň.

„Není to žádná alchymie, Kuba potřebuje hlavně být v pohodě,“ říká Machálek. „On má výhodu v tom, že pod mým vedením týmy hrají na dva útočníky, a tam on se cítí jako ryba ve vodě. Je to brejkový hráč, rychlostní typ, a vyhovuje mu s někým na hrotu spolupracovat,“ připomíná Machálek.

Přiznává, že s Přichystalem potřebuje často komunikovat, aby hráč cítil jeho důvěru. Poprvé si ho „vytáhl“ v sezoně 2015/16 do třetiligového Vyškova, kde ale hostování trvalo krátce. Podruhé už to byla trefa. Předloni na podzim Machálek chystal do třetí ligy Líšeň, do základní sestavy si přivedl opět Přichystala a on třinácti brankami nastartoval mužstvo k postupu, což mimoděk pomohlo i Machálkovi.

„Taky tam měl trénink, kdy přestal pracovat. Měli jsme o tom řeč, že to není cesta, jak jít nahoru. To bylo ve čtvrtek. V sobotu jsem mu dal příkaz, že dá dvě branky, on je dal a zase se zvedl. Kuba předpoklady má a já si ohromně cením jeho pracovitosti,“ vypráví zkušený trenér.

Ostatně i před minulým utkáním v Jablonci předvedl, že to s Přichystalem umí. Připomněl mu předchozí druholigový duel Zbrojovky proti Hradci Králové, kde tehdy v hradecké obraně hrál současný jablonecký stoper Jakub Martinec a Přichystal si proti němu vedl výtečně. „Celkově jsme v Jablonci využili ne úplně optimálního složení stoperské dvojice domácích. Proti Hradci podal na Martince vynikající výkon, na což navázal, korunoval to gólem a my jsme za to rádi. Kuba dle mého názoru potřebuje ještě víc odolnosti v osobních soubojích, ale ligový hráč to je,“ věří Machálek.

Pravák, který střílí levou

Rychlost, tedy svoji velkou přednost, má Přichystal v sobě. Hbité nohy má prý i jeho starší bratr Ondřej, hrající krajský přebor za Spartu Brno. I Přichystalův spoluhráč Jan Sedlák uznává, že u rychlíka s číslem 14 na zádech je klíčová psychika. Zároveň to ale není tak, že by Přichystal jen čekal na vyklidnění a pak si troufal podat dobrý výkon.

„Většinou po tréninku ho vidím, že zůstane a buď jde do zakončení, nebo dává góly po centrech. V Brně k sobě vždycky někoho najde, hráčů po tréninku zůstává víc. Přichy opravdu není jen zápasový typ, který na trénink kašle,“ vnímá Sedlák.

Jelikož je Přichystal fanouškem anglické Chelsea, imponoval mu napřed Didier Drogba a později Eden Hazard. Drogbu zkoušel napodobovat, než přišel na to, že je mu jedno, jestli jde do brejku, střílí zblízka, nebo z hloubi pokutového území.

Jakub Přichystal z Brna se raduje z gólu proti Olomouci.

„Dokonce jsem si svého času uvědomil, že sice jsem pravák, ale dost gólů dám levačkou. Lepší je dát si to do běhu, předběhnout hráče, udělat si fóra. Ale ani z vápna nebo hlavou mně to nevadí. To je fuk, na tréninku jsem zkoušel i přímáky,“ usmívá se.

Proč mu to v posledních letech šlo jen pod Machálkem a třeba za předchozího působení trenéra Pavla Šustra se trápil, Přichystal netuší.

„Možná to, že jsem hrál pořád na jiném postu, ne na hrotu, a ani jsem toho extra moc nenahrál... Těžko říct. Třeba mně trenér Šustr tolik nevěřil,“ opakuje oživený střelec to, co se o něm už ví.

Zkrátka potřebuje důvěru.

Pak umí předvést leccos.