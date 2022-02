Nejhezčí gól sezony. I takové blbosti mohou rozhodnout, říká stoper Baníku

„Je silný při zakončení hlavou, ale rozhodl nůžkami, a o to je to pro něj určitě krásnější,“ řekl ostravský trenér Ondřej Smetana s tím, že Pokorný občas na tréninku podobné věci zkouší.

„Moc gólů nohama nedávám, spíše hlavou, i když první v lize jsem nohou něco dal,“ připomněl Jakub Pokorný. „Ale takto se už asi nikdy netrefím. Uvidíme, zda se mi to ještě někdy povede...“

Měl jste hned jasno, jak budete střílet?

Vnímal jsem, že kolem mě nikdo není, že jsem takřka sám. Podobnou myšlenku jsem už jednou měl, v Opavě, ale tam jsem trefil hlavu protihráče a dostal červenou. Tehdy to ideální řešení nebylo. Dneska když jsem se dotkl míče, jsem věděl, že jsem ho dobře trefil. A zapadl do branky, i když s obrovským štěstím.

Viděl jste, jak balon padá k tyči?

Jen jsem se otočil a viděl, jak letí. Jinak se nestihnete ani podívat. Až když fandové křičeli a kluci běželi za mnou, tak jsem věděl, že je to gól.

Trenér Smetana říkal, že různá zakončení zkoušíte na tréninku.

Pokouším se o různé blbosti. Někdy mě za to pokárá trenér, jindy spoluhráči, ale snažím se si to užívat. Něco takového vám sedne jednou z deseti pokusů. A mi to vyšlo zrovna se Sigmou. I takové blbosti mohou rozhodovat.

Nechtěl jste být spíše útočník?

Ne, odmala jsem vedený k bránění. Když jdu na hřiště, snažím se plnit to, co po mě chce trenér a co je vlastní stoperovi – bránit a nedostat gól. Na trénincích se snažím vynahradit si to zakončováním, chozením do kombinací, zkouším parádičky.

Jaký byl duel s Olomoucí?

Hodně vyrovnaný, soubojový. Olomouc si nezasloužila prohrát. Měla dvě obrovské šance, kdy nás podržel Lašty (brankář Laštůvka). Jinak to bylo skoro bez šancí. Balon spíše létal vzduchem než po zemi a o to cennější je, že jsme vyhráli. Bylo to o jednom gólu, který se povedl nám. Za remízu bychom se asi nezlobili my, ani soupeř.

V základní ligové sestavě jste byl poprvé od 31. října. Od té doby jste odehrál jen dvanáct minut ve Zlíně a nyní jste nastoupil proti Olomouci. Jaké bylo čekání na další příležitost?

V přípravě se mi hrálo dobře, ale trenér se rozhodl pro Svozila, což respektuji. Musel jsem si počkat aspoň na ty karty. A jsem rád, že to vyšlo doma a už před fanoušky. A konečně jsme udrželi nulu.

Nedostali jste gól, byť jste v sestavě po delší době byl nejen vy, ale i stoper David Lischka a brankář Jan Laštůvka.

S Lišákem jsme odehráli přátelák a i když jsme v něm dostali čtyři góly, říkali jsme si, že to nebylo špatné. Nebyli jsme dnes nijak svázaní, neměli jsme těžké nohy a hodně nám pomohl Lašty. Křičel, dirigoval a chytil dvě šance.

Trenér Smetana řekl, že jste si řekl o základní sestavu v příštím utkání. Co vy na to?

Jsem k sobě spíše přísnější. Když se mi výkon povede, snažím se hledat chyby, které bych měl odstranit. Ale dnes jsem dal gól, vyhráli jsme, vzadu jsme udrželi nulu, takže příliš sebekritický být nemohu. A jestli budu hrát i příště, budu rád.

Je to posun, když vám hrozilo, že byste mohl odejít někam na hostování?

Pánové z vedení Grussmann i Bělák mi říkali, že mě nepustí. Vypadalo to, že bych mohl odejít, jenže Svozka minule dostal čtvrtou žlutou kartu a musel jsem ho nahradit. Přestupní termín ale končí za tři dny. Mám tady smlouvu a když zůstanu, udělám vše pro to, abychom uspěli.

Jaké to je pro fotbalistu být v nejistotě, že může najednou změnit klub a stěhovat se stovky kilometrů?

Každý si myslí, že si jdeme dvakrát denně začutat s balonem, ale nevědět, co bude zítra pozítří je psychicky náročné. Musím ale bojovat. Jsem rád, že hraju fotbal. A teď si užívám dnešek.