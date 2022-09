Pokorný: V Baníku jsem budoucnost neviděl, nebylo na co čekat

Šancí jste zahodili trestuhodně, což?

V první půli jsme z toho měli vytěžit víc než jen jeden gól. Trefili jsme tyčku, břevno... Dohrávalo by se to ve větším klidu. Ve druhé na nás Liberec nalezl. Prvních patnáct minut jsme se pořádně nedostali z vápna, neuhrávali jsme míče nahoře, ani jsme naše hráče netrefovali a z toho pramenil gól na 1:1.

Jaké bylo po jednom tréninku nastoupit za nový tým?

Změna byla strašně rychlá a nevyhnutelná, protože v Baníku jsem už budoucnost neviděl. I vedení Baníku ji nevidělo, a proto se mě rozhodlo pustit sem. Jsem za to rád. Trenér se mě ptal, jestli jsem připravený, že by mě chtěl hodit rovnou do vody. Říkal jsem, že není na co čekat, že připravený jsem. I v zápase jsem cítil, že jsem na tom fyzicky dobře.

Jak budete na Ostravu vzpomínat?

Prožil jsem tam krásných šest let. Udělal jsem si skvělé přátele, udělal jsem si i pozici, byl jsem služebně nejstarší. Ostrava je krásné město, fanoušci jsou nároční. Pro fotbalistu je to dobré místo, když se daří. Když se nedaří, je to horší.

Sigma měla sérii čtyř proher. Jaký máte první dojem z týmu?

Už na prvním tréninku jsem viděl, že kluci jsou živí, akorát to chce víc klidu na míči. Jak soupeř dostal červenou, měli jsme z toho vytěžit víc. Kluci na mě působí dobře a dobře mě i přijali. Když takhle budeme pokračovat, bude to fajn.

Podepsal jste tříletou smlouvu, ve hře bylo i hostování s opcí, že?

Tohle je pro mě lepší varianta. Jsem rád, že mám klid na práci.

S parťákem Poulolem jste se domlouvali anglicky?

Byl to mix češtiny a angličtiny, základní slovíčka umí, křičel na mě „pozor!“ a tak.

Připomenuli vám noví spoluhráči ty vaše krásné nůžky, kterými jste v únoru Sigmu porazil?

Hned, když jsem přišel do kabiny, tak mi Mojmír Chytil řekl, že to můžu zopakovat.