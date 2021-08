Sparťan Pešek: Mohlo to být lepší. Aspoň že jsme fanouškům udělali radost

Sparťanští fanoušci jsou z posily z Liberce nadšení, Pešek dal v pěti ligových duelech celkem tři góly. Na dalších se podílel.

K tomu byl strůjcem triumfu ve 2. předkole Ligy mistrů proti Rapidu Vídeň, v odvetě vybojoval penaltu a vstřelil postupový gól.

Proti Hradci byl ve druhém poločase k nezastavení, zato v prvním nebyl tak výrazný.

První branku s Wiesnerem připravil pro Hložka. Druhou dal chytrou střelou na zadní tyč, na 4:0 zvyšoval přízemní bombou.

„Za góly jsem rád, ale hlavně, že se vyhrálo, že jsme dali čtyři góly a fanouškům udělali radost,“ říkal po utkání s Hradcem Králové.

O čem osmadvacetiletý křídelník ještě mluvil?

O prvním bezbrankovém poločase: „Bylo to náročné, první poločas jsme nezvládli, jak jsme si představovali. Oni na nás byli dobře připravení, my jsme se k nim nemohli dostat, i když jsme dvě tři šance měli, ale nebylo to ono. Hradec hrál jinak, než jsme čekali, v první půli jsme si to osahali, vyzkoušeli a druhý poločas byl rapidně lepší.“

O čtyřgólové druhé půli: „O přestávce jsme si něco řekli, že to musíme změnit. Dali jsme ten kýžený první gól, od toho jsme se odrazili a pak už to šlo líp.“

O tom, co rozhodlo: „První branka, o ní to všechno bylo. Kdybychom proměnili jednu z šancí v první půli, asi by to bylo jiné už dřív. Ale povedlo se to až po půli, pak už jsme měli sílu.“