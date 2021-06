Pešek ve víru událostí: Chci vyhrát Euro i titul se Spartou

Proti Spartě se vám vždy dařilo, tak možná i proto vás Pražané raději koupili.

To nevím. (směje se) I když je pravda, že ještě za Budějovice jsem jí dal gól v přípravě, loni ve finále poháru jsem se trefil a teď v lize dvakrát, a to jsem měl i velkou šanci na hattrick. Vždy jsem měl velkou motivaci a chtěl jsem se ukázat.

Je pro vás návrat na Letnou splněný sen?

Určitě. Všechno šlo rychle, ale je to krásné. Byl jsem pryč šest a půl roku. V poslední sezoně jsme byli v kontaktu, odešel jim Srdjan Plavšič, a tak hledali náhradu. A já se jim hodil do sestavy.

Věřil jste, že si můžete za A tým Sparty zahrát, když jste klub opouštěl?

Nikdy jsem nepřestal věřit, motivace ve mně vždy zůstala. Už v Dynamu jsem to tak měl. Makal jsem tak, abych se jednou mohl vrátit. Sparta mě vychovala, mám k ní obrovský vztah.

Nakonec tedy nemusíte litovat toho, že jste to vzal oklikou přes Budějovice a Liberec?

Byla to dobrá cesta. Ve dvaceti jsem nebyl tak vyspělý, trvalo mi to déle. Neměl jsem sílu ani zkušenosti, až postupně jsem se vypracoval. Cestu jsem měl delší, ale mému tělu to tak trvalo. Nelituji toho.

Spokojený jste byl v Dynamu, ale angažmá na severu Čech vám také hodně pomohlo, ne?

Jednoznačně. V Liberci jsem byl šťastný. Všichni víme, jak to tam funguje. Je to skvělá značka, tým vždy hraje nahoře. Trenér Pavel Hoftych mi věřil, první rok jsem se sžíval, ve druhé a třetí sezoně jsem přidal i čísla. S tím jsem bojoval, teď mi pomohly k dalšímu angažmá. Pro mě hrál i start a gól v reprezentaci. Na přestup byl pravý čas.

Jaký máte cíl ve Spartě?

Titul. V takhle slavném klubu nejde mít nižší cíle. Tím spíš, když teď poslední roky vládne Slavia. Vždy si dávám velké mety, přál bych si vrátit titul na Letnou.

Klub vám připravil úsměvné úvodní video, v němž vystupuje třeba motocyklový jezdec Lukáš Pešek nebo se v něm hraje hra Chodí pešek okolo. Potěšilo vás?

Líbí se mi moc, stejně jako všem v mém okolí. Je skvělé, Sparta je v tom opravdový velkoklub. Herecké výkony byly opravdu povedené.

Jakub Pešek slaví vedoucí gól v zápase Ligy národů mezi Českem a Skotskem.

Teď se však ještě s národním týmem připravujete na Euro. Nominaci jste nečekal, když jste si na termín šampionátu naplánoval svatbu. O to víc si to užíváte?

Je to něco opravdu velkého. Takové turnaje jsem vždy sledoval jen v televizi, teď toho budu součástí. V týmu je obrovská konkurence, snad dostanu šanci. Nominace si opravdu vážím a chci jakkoliv pomoci týmu. Svatbu jsme rok plánovali, ale snoubenka to samozřejmě pochopila a přeplánovali jsme to po mistrovství Evropy.

Když si dáváte velké osobní cíle, jak to vidíte na Euru?

Věřím, že můžeme Euro i vyhrát. První cíl je postup ze skupiny, ale musíme chtít ty nejvyšší cíle. Věřím v sílu našeho mužstva a snad naplníme velká očekávání naše i fanoušků.