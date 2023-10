Pozdrav pro manželku. Ani nevím, kdy jsem dal gól naposledy, říkal Pešek

Po osmi týdnech v ligovém utkání nastoupil v základní sestavě. Gól dal do konce po roce a osmi měsících. Od loňského srpna totiž marodil s vážným zraněním kolene a hrát začal až teprve letos v červenci.

„Fyzicky se cítím nejlíp v kariéře,“ zdůraznil.

„Zesílil jsem, nějaké kilo jsem přibral, ve svalech samozřejmě,“ říkal se smíchem. „V soubojích se cítím silnější.“

Neztratil však rychlost, která ho vždycky zdobila? „Ne, myslím si, že jsem neztratil vůbec nic. Možná jsem ještě rychlejší,“ pokračoval dobře naladěný ofenzivní záložník. „Jsem rád, že mě to zranění nijak neomezuje. Jsem šťastný.“

Pešek je sparťanským odchovancem, před devíti lety v rudém dresu debutoval v lize. Jenže za Spartu odehrál jen minutu a pak už nastupoval za České Budějovice a Liberec.

V létě 2021 ve svých osmadvaceti se vrátil a stal se okamžitě oporou. Rozhodl klíčový souboj v předkole Ligy mistrů proti Rapidu Vídeň (2:0), díky kterému si Sparta zajistila účast v pohárové Evropě.

Góly střílel dál, nastupoval také za národní mužstvo. Jenže v srpnu 2022 si v Mladé Boleslavi bez cizího zavinění přetrhl zkřížený vaz v koleni.

Bylo to ve čtvrtém kole na začátku éry dánského kouče Briana Priskeho. Letošní tažení za titulem sledoval z tribuny. Při zápase na Slovácku, kde Sparta triumf v lize definitivně stvrdila, už byl na lavičce.

Hrát začal až od nového ročníku. V neděli proti Budějovicím byl počtvrté v základní sestavě, sedmkrát střídal.

„Je to skvělý kluk, který v kabině dodává všem pozitivní energii,“ řekl o něm kouč Priske. „Po těžkém zranění se vrátil silný. Proti Budějovicím hrál dobře, jsem za něj šťastný. Za to, jak poslední týdny a měsíce tvrdě pracoval, si dovedu představit, co pro něj znamená dát gól na vyprodané Letné.“

Pešek skóroval v závěru prvního poločasu. Naběhl si na kolmici od Jana Kuchty, utekl obráncům, ještě před pokutovým územím obešel brankáře a s míčem doběhl do prázdné brány. „Skvělá přihrávka, jen jsem si musel pohlídat, abych nebyl v ofsajdu.“

Skóroval poprvé od února 2022. Tenkrát se podílel na vítězství v lize proti Zlínu a v pohárovém čtvrtfinále na Slavii. „Zrovna se mě někdo ptal, kdy jsem naposledy dal gól. A já mu nedokázal odpovědět, protože jsem si to nevybavil,“ řekl Pešek.

„V hlavě jsem si pak začal představovat, jak bych slavil, jakou budu mít radost. Jsem šťastný, že to vyšlo. Důležité pro sebevědomí. Doufám, že dál budu mužstvu pomáhat.“

Gól mohl dát už po půlhodině. Z levé strany běžel sám na bránu, ale míč poslal nad. „To si vyčítám. Zase skvělá přihrávka od Honzy Kuchty. Soustředil jsem se na to, abych si dal dobrý první dotyk. Měl jsem střílet po zemi na přední tyč, ale já vymýšlel na zadní a moc jsem míč podebral. Jsem rád, že přišla ještě další šance. Viděl jsem, že budu u míče dřív a že udělám kličku.“

Třicetiletý ofenzivní hráč nastoupil z levé strany útočné trojice. V předchozích zápasech hrával na pravé straně tzv. wingbeka, který musí bránit i útočit.

„Konečně jsem hrál na pozici, která mi vyhovuje nejvíc. Byl jsem trochu nervózní, přece jen jsem dostal šanci po delší době a chtěl se ukázat. A zároveň jsem se moc těšil, vyprodaná Letná a proti Budějovicím, kde jsem zažil hezké roky.“