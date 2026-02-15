Střídal, nedal penaltu a byl střídán. Návrat do Ligy i zlínský debut Peškovi zhořkl

„Od začátku jsem věděl, že budu mířit pod břevno doprostřed brány, ale chybělo pár čísel,“ litoval Pešek, který narval míč do horní tyče dukelské brány.
Na pozápasové tiskové konferenci se pak především řešilo, proč pokutový kop zahrával nováček mužstva, který odehrál poslední soutěžní duel ve druhé polské lize v polovině loňských letních prázdnin a ve Zlíně byl jen pár dnů.
„Určený jsem nebyl, ale celý týden a pak i na hřišti jsem se cítil dobře. Cítil jsem i podporu spoluhráčů. Navíc jsem jeden z nejzkušenějších,“ zmínil někdejší reprezentační záložník.
Zlín měl do sobotního zápasu na Dukle stoprocentní bilanci z pokutových kopů. Dva proměnil stoper Černín, třetí krajní bek Kalabiška. Oba ale seděli na lavičce stejně jako další možný exekutor Poznar.
Dukla - Zlín 0:0, bezgólová premiéra kouče Šustra. Hosté v závěru zahodili penaltu
„Hráči určení na penaltu už na place nebyli, rozhodli hráči na hřišti. Je těžké zasahovat, křičet ze střídačky. Kuba si věřil. Nedal ji, to je realita. Všechny nás to mrzí, protože by nás penalta zřejmě dovedla ke třem bodům, které jsme si asi nezasloužili,“ uznal trenér Bronislav Červenka po utkání dvou týmů, které čekají na první jarní trefu. „Je smutné, že jsme nedali za tři kola gól. K vidění bylo více soubojů než fotbalu.“
Neúspěšný exekutor utkání, do něhož vstoupil po poločasové přestávce místo Ulbricha, nakonec ani nedohrál. V 90.+3 minutě ho vystřídal Poznar.
„Nebylo to kvůli penaltě. Měli jsme aut a následně roh. Stáhli jsme nejmenšího hráče. Čekali jsme, že by se Pozny mohl jako dobrý hlavičkář prosadit,“ vysvětloval Červenka taktický záměr zlínského štábu, který nerozhodným stavem nepohnul.
Pešek odehrál v Chance lize zápas po více než roce a půl a přestupu do polského klubu Wieczysta Krakov. A návrat si maloval v jiných barvách.
„Fyzicky jsem se cítil skvěle. Měl jsem trochu obavy, jak budu vypadat, když naskočím do rozjetého zápasu. Nebyl jsem u míče, jak bych si přál, abych mohl více tvořit a připravit něco spoluhráčům, ale v tomto období se hraje jednodušší fotbal s hodně náběhy a souboji,“ shrnul Pešek, jemuž statistici za 45 minut napočítali jen 19 doteků s balonem.
„Věděli jsme, že to nebude mít lehké. Ale jsme rádi, že je tady. Kuba je nadstandardní hráč. Bude se zvedat a ještě nám pomůže,“ věří mu Červenka.