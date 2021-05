Hattrick byl blízko. Škoda, Sparta by s tím už nic neudělala, litoval Pešek

Místo aby Liberec vedl už 3:0, Sparta vstala z mrtvých a za pár minut srovnala na konečných 2:2. „Je to velká škoda, kdybych to proměnil, Sparta by už nic neudělala. Měli jsme víc šancí a zasloužili jsme si tři body,“ litoval Pešek.

Co jste měl ve třetí šanci udělat líp?

Těžko říct. Měl jsem na rozhodnutí možná nejvíc času ze všech tří situací. Asi jsem to měl řešit střelou mezi nohy brankáře. Hodně mě to mrzí kvůli klukům. Když jsem to nedal, Spartě narostla křídla a využila dvě situace.



Dvacet minut před koncem jste střídal. Už jste neměl síly?

Byl to velice náročný zápas. Chtěl jsem vydržet co nejdéle, ale cítil jsem, že už nemám z čeho brát. Škoda, náběhů se nabízelo hodně, ale už jsem nemohl na sto procent, ani dozadu už jsem moc nepomáhal. Mosquera, který naskočil místo mě, měl ale taky velkou šanci...

Byla znát podpora necelých devíti stovek fanoušků, kteří byli po dlouhé době v hledišti?

Určitě. Po prvním gólu jsem si vzpomněl na okamžiky, kdy byly plné tribuny. Celý stadion nás podporoval, bylo krásné se do toho vrátit. Už před zápasem jsme si říkali, že fanoušci přišli kvůli nám a že musíme na hřišti nechat všechno.

Je remíza se Spartou velkou ztrátou v boji o Evropu?

Ostatní výsledky nám docela nahrávaly, ale my jsme chtěli zvítězit. Musíme jít dál. Do konce zbývá ještě pár zápasů, od výkonu se Spartou se můžeme odpíchnout a věřím, že poháry uděláme.