Když se sny plní. Martinec si užil ostrý start na Letné, musí ale zlepšit defenzivu

  14:30
Ač obránce, pro tým byl víc prospěšný v útoku než před vlastní bránou. „Ofenzívu mám rád. I ze stopera jsem schopný kluky vepředu podpořit, to je moje silná stránka,“ říká sparťan Jakub Martinec.
Jakub Martinec při své domácí premiéře za Spartu, v ligovém utkání proti...

Jakub Martinec při své domácí premiéře za Spartu, v ligovém utkání proti Bohemians slavil výhru 2:1. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Hlavní sudí Lukáš Nehasil v utkání Sparty s Bohemians.
Trenér Brian Priske se diví.
Hlavičková momentka v utkání Sparty a Bohemians.
Brankář Peter Vindahl vhazuje aut, v pozadí je trenér Bohemians Jaroslav Veselý.
V úterním odloženém utkání 13. kola první ligy si po zářijovém příchodu z Jablonce odbyl domácí premiéru. Byla vítězná.

„Výhra se nerodila snadno, ale o to je sladší. Když jste schopní zápas doma otočit, víc si toho vážíte,“ pronesl po výsledku 2:1.

„Hlavně jsem rád, že jsem dodržel tradici. Když jsem poprvé hrál v novém týmu doma, tak jsem vyhrál. Nikdy ji nesmím porušit,“ radoval se do kamer klubové televize.

Martincovy domácí premiéry

2. září 2018: Hradec Králové - Vlašim 3:1

23. srpna 2020: Jablonec - Pardubice 1:0

28. října 2025: Sparta - Bohemians 2:1

To už se usmíval, ale během zápasu prožíval horké chvíle. V úvodu nezastavil Drchala, který pak rozjel akci, na jejímž konci byl krásný gól Sinjavského. Pro Spartu i Martince štěstí, že videoasistent v jeho souboji viděl Drchalův faul a ovlivnil úsudek hlavního arbitra, který gól neuznal.

Po půlhodině měl naopak smůlu, že v podobné situaci sudí na doporučení VAR odvolal i jeho branku. Obě intervence VAR později komise rozhodčích označila za chybu, oba góly tak měly platit.

„Vůbec jsem netušil, co se děje. Myslel jsem si, že tam řeší ofsajd. Pak že jsem někoho zatáhnul. Nevím, je to pro mě těžký. Byl jsem šťastný, že se mi povedlo dát branku. Neplatila, nevadí. Ještě lepší je, že jsme vyhráli. Třeba dám příště důležitější gól,“ řekl sparťanský stoper.

Byl to jeho třetí start za Spartu. Poprvé za ni nastoupil v polovině září v Hradci Králové, kde vyrostl. Do hry šel v závěru na hrot, aby pomohl zvrátit nepříznivý stav 1:2. Nepovedlo se.

Dva neuznané góly na Spartě měly platit, řekla komise. VAR chybně intervenoval

Pak odehrál celé utkání v domácím poháru v Sokolově, proti divizním Karlovým Varům to měl jednoduché. Na pár minut vyběhl i v Ostravě za rozhodnutého stavu 3:0 pro Spartu.

Proti Bohemians to byl už ostrý start se vším všudy. „Měl dobré momenty, ale někdy musí najít cestu k tomu, jaké jsou moje požadavky směrem k bránění,“ podotkl kouč Brian Priske.

Martinec nastoupil na pozici pravého stopera, hrál hodně u lajny, odkud byli hosté v prvním poločase nejvíc nebezpeční. Vedle neuznané branky Sinjavského odsud pramenily i šance Čermáka a následně i jeho gól.

Martincovi dozadu totiž moc nepomáhal pravý wingbek Ángelo Preciado, který si hleděl především ofenzívy. Po přestávce už oba obranu zpevnily, soupeři nic nedovolili, navíc Preciado se podílel na obou gólech Sparty.

Souboj Jakuba Martince a Yusufa Helala.

Asistenci mohl mít i Martinec, krátce po druhé brance vrátil přetažený centr do malého vápna k parťákovi z obrany Panákovi, jehož hlavičku však gólman Reichl parádním zákrokem zlikvidoval.

„Kuba je skvělý hráč. Mám velkou radost, že konečně hrál, navíc doma a užil si vítězství. Když dostane víc času, bude výborný,“ řekl Panák.

Pro Martince smůla, že do Sparty přišel až po uzávěrce soupisek pro Konferenční ligu. V pohárech, v nichž kouč Priske dává šanci hráčům s menším vytížením v lize, tak nastoupit nesmí.

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Minulý týden v Rijece hrál pravého stopera Ševínský, první volbou na tuto pozici je pro Priskeho nigerijský hromotluk Uchenna.

„Přemýšleli jsme, kdy přijde správný moment zařadit do základní sestavy naše nové hráče. Nejen Martince. A proti Bohemce jsem cítil, že ten okamžik nastal. Po předchozích zápasech jsme potřebovali do týmu novou energii. Nebylo to pro něj jednoduché, ale odvedl dobrou práci,“ poznamenal kouč Priske.

„Snil jsem o tom, že si na Letné zahraju. Nejdřív se mi to splnilo jako soupeři. Pak jsem chtěl to zažít z druhé strany, kdy tě ti fanoušci ženou. Jsem vděčný, že jsem tu šanci dostal. Čekal jsem na ni a doufám, že přijde další,“ řekl Martinec.

14. kolo

Kompletní los

13. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 13 9 3 1 25:12 30
2. FK JablonecJablonec 13 8 4 1 18:8 28
3. SK Slavia PrahaSlavia 13 7 6 0 22:8 27
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 6 4 3 23:13 22
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 5 5 3 10:7 20
6. FC ZlínZlín 13 5 5 3 16:14 20
7. MFK KarvináKarviná 13 6 1 6 22:19 19
8. FC Slovan LiberecLiberec 13 4 5 4 16:16 17
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 5 4 18:19 17
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 13 4 4 5 11:14 16
11. FK TepliceTeplice 13 2 5 6 13:19 11
12. FK Dukla PrahaDukla 13 2 5 6 9:17 11
13. FK PardubicePardubice 13 2 5 6 15:24 11
14. FC Baník OstravaOstrava 13 2 4 7 8:16 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 2 4 7 19:31 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 5 7 6:14 8
Zobrazit více
Sbalit

Přišli jsme o gól roku, litoval Veselý po zásahu videa. Na Spartě úřadovalo třikrát

Dvě ze tří zkoumaných situací byly minimálně sporné. A shodou okolností byl u obou Jakub Martinec. Nejdřív měl sparťanský stoper štěstí, když po jeho souboji videorozhodčí doporučili odvolat gól...

28. října 2025  20:25

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

28. října 2025  16:05,  aktualizováno  19:07

