Martincův raketový start: za Jablonec zatím odehrál všechno

Do předního českého klubu FK Jablonec dorazil v srpnu z druholigového Hradce Králové až dvanáct dní před startem první fotbalové ligy. Stihl odehrát jediný přípravný zápas a bleskově získal místo v základní sestavě, z níž vystrnadil stopery Jeřábka se Štěpánkem, kteří absolvovali kompletní letní přípravu.

Mladý střední obránce Jakub Martinec se chytil a zatím jako jediný jablonecký fotbalista nechyběl v dosavadních sedmi soutěžních utkáních včetně prodloužení v duelu Evropské ligy ani minutu.



„To mě určitě těší. Důležité je, že mi drží zdraví a že mám pořád trenérovu důvěru. Tu pozici, kterou jsem si zatím v Jablonci získal, nechci pustit a chci dál hrát všechny zápasy. Každopádně pro mě jako pro ligového nováčka je to parádní a nečekaný start,“ pochvaluje si 22letý a 187 centimetrů vysoký jablonecký stoper Jakub Martinec.

Jakub Martinec (vpravo) z Jablonce v duelu s Ostravou

Do Jablonce jste přišel až na sklonku letní přípravy, zaskočilo vás, že jste se hned probil do základní sestavy?

Samozřejmě jsem to nečekal, ale do Jablonce jsem s tím šel, že se o místo porvu a udělám pro to maximum. Myslím, že se mi ty úvodní tréninkové dny v Jablonci i ten jeden zápas, který jsem odehrál, docela vydařily. A pak už záleželo jen na trenérovi, jestli mi tu šanci dá a vyšlo to.

Začal jste ve stoperské dvojici s už zkušeným Vojtěchem Kubistou, jak vám pomáhal v těch prvních zápasech?

S Vojtou jsme si před každým zápasem, než se v Boleslavi zranil, spolu sedli a probírali jsme, jak budeme vedle sebe hrát a jak budeme určité situace řešit. On vlastně není klasický stoper, ale něco v obraně už odehrál, takže mi hodně radil a hlavně mi říkal, ať se v prvních ligových zápasech nebojím, protože jsem přece jen trochu nervózní byl. Myslím, že nám to docela klapalo.

Kromě první ligy jste zažil i premiéru v Evropské lize, ale ta vám po porážce 3:5 v prodloužení v Dunajské Stredě zhořkla...

...když teď koukám na zápasy ve skupinách Evropské ligy, tak si říkám, že jsme tam také třeba mohli být jako sousední Liberec. Ale to je jen kdyby, protože pak by nás čekali ještě dva těžcí soupeři. Už je to za námi a my musíme v lize hrát tak, abychom příští rok dostali v Evropské lize další šanci.

Po posledním zápase se Spartou přišla reprezentační přestávka, ve které jste ale museli kvůli koronaviru v týmu do karantény, jaké to pro vás bylo?

No, pokud jde o mě, tak já jsem do karantény nemusel, protože už jsem covid prodělal v létě a i kvůli tomu jsem přišel do Jablonce až ke konci letní přípravy. Ale většina mužstva v karanténě byla, takže to samozřejmě bylo nepříjemné, protože se nedalo společně trénovat.

Rigino Cicilia ze Slovácka (vpravo) a Jakub Martinec z Jablonce bojují o míč.

Jak dlouho a v jakém režimu už momentálně trénujete?

V tréninku jsme už celý tento týden a je to stejné, jako to bylo na jaře. Nesmíme do šaten ani do sprch, takže když to zjednoduším, vystoupíme z aut, odtrénujeme a zase odjedeme domů. Nedá se nic dělat, každý den čekáme na nějaké nové informace, kdy se zase liga rozjede. Věřím, že se nákaza mezi lidmi brzy zmírní, a že, i když bez diváků, začneme hrát co nejdřív.



Aktuálně jste mezi náhradníky v širším kádru české jedenadvacítky, věříte, že na příštím srazu budete v nominaci?

Atmosféru v mládežnických reprezentacích už jsem trochu zažil od U16 po U18, jsem rád, že jsem v širším kádru jedenadvacítky, ale nijak se k tomu neupínám, protože trenér tam má už svoje vyzkoušené stopery. Já se teď zaměřuju hlavně na klub a na výkony v Jablonci. Přišel jsem z druhé ligy do klubu, který je zvyklý hrát v první lize o horní pozice. Chci co nejvíc pomoct týmu, ukázat se a v budoucnu se odsud případně posunout ještě výš.