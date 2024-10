Sladká výhra, Liberec si nevěděl rady, radoval se jablonecký Martinec

„Já jsem hodně emoční člověk a z toho to asi vyplynulo. Nebylo to tak, že bych chtěl Liberecké nějak zesměšňovat nebo provokovat, bylo to spíš jen takové pošťouchnutí a hlavně velká radost z gólu v derby. Takhle podobně jsem třeba slavil i před kotlem Slavie. Gólů zase tak moc nedávám, takže mám ty oslavy prostě rád, samozřejmě si je chci užít a emoce jdou ven. Kvůli tomu ten fotbal hrajeme,“ vysvětlil 26letý jablonecký obránce.

Oba celky dělily před zápasem v tabulce jen dva body, proto se čekal vyrovnaný boj. Jenže na trávníku překvapivě jednoznačně dominoval Jablonec, který liberecký tým doslova převálcoval.

„První pološanci měl sice na začátku liberecký Tupta, ale ve zbytku zápasu už jsme domácí do ničeho nepustili. Myslím, že jasná a zasloužená výhra vyplynula hlavně z naší týmovosti. V zápase jsme nechali všechno, od první minuty jsme si za naším cílem šli, věděli jsme, co chceme proti soupeři hrát, to se nám v podstatě dařilo po celý zápas a Liberec si nevěděl moc rady,“ pochvaloval si Martinec.

Marios Pouzitidis (vlevo) ze Slovanu Liberec pod tlakem Davida Puškáče z FK Jablonec.

Jedním z klíčů k historicky nejvyšší výhře v derby severu bylo i to, že se hostům povedlo vygumovat ze hry libereckého špílmachra Hlavatého. „Musím za to pochválit Beryho (Berana), protože ten ho měl osobně na starosti. Hlavatý je hlavou libereckého týmu, jeho nejnebezpečnějším hráčem, umí vytvořit spoustu šancí, my jsme ho ale naším stylem eliminovali a za to jsme byli náramně odměněni,“ těšilo Martince.

V 74. minutě za jasného vedení 4:0 si Martinec na polovině hřiště zpracoval míč, rozehrál a vzápětí ho ostře sestřelil Frýdek, jenž za faul dostal rovnou červenou kartu.

„Frýďas je hodný kluk, znám se s ním z Hradce a vím, že není zákeřný. Proto jsem se po tom faulu trochu divil, navíc jsme se pět sekund předtím bavili a smáli se na sebe. A pak jsem najednou viděl, jak se blíží zleva a jde do skluzu. Bolelo mě to, ale naštěstí to nebylo na zlomení nohy. Po zápase za mnou přišel a cítil jsem, že ho to hodně mrzelo,“ popsal jablonecký bek.

Martinec působí v Jablonci už pátou sezonu, takže derby s Libercem má dobře zažité. „V regionu je samozřejmě vždy cítit, že derby se blíží, a musím říct, že je to po takovém výsledku hodně sladká výhra. Myslím, že pro naše fanoušky, i pro ty liberecké, to byl zážitek,“ podotkl s úsměvem Martinec. „Z trenéra Kozla a některých členů realizačního týmu jsme vnímali určitou nervozitu, když se zápas blížil. Přece jen v Liberci nějakou práci odvedli a jsem moc rád i za ně, že to takhle dopadlo.“

Liberecký klub se proti rivalovi z Jablonce choval poněkud povýšeně. Nový majitel Ondřej Kania nedávno například prohlásil, že Jablonec pro něj není soupeř, management v létě nedaleko jabloneckého stadionu Střelnice instaloval velký billboard Slovanu, v minulém týdnu se zase na libereckých sociálních sítích objevily příspěvky, jak se suší jablka. A pak přišel ostudný debakl... „K tomu bych řekl jediné slovo. Karma,“ uvedl Martinec.

Hráči Jablonce slaví gól proti trápícímu se Liberci.

Jablonečtí tak na rozdíl od hráčů Slovanu půjdou do reprezentační pauzy s veselou myslí, v tabulce jsou pátí a mohou se v optimistické náladě chystat na domácí šlágr, ve kterém přivítají v neděli 20. října pražskou Slavii.

„Jsme rádi, že do Liberce přijelo na derby tolik našich fanoušků a že jsme jim udělali radost. A doufám, že oni zase udělají radost nám a na Slavii přijdou v co největším počtu, abychom měli vyprodáno jako proti Spartě,“ přeje si Jakub Martinec.