Martinec si na gól přihrál sám. O tyč. Bylo by fajn, kdybych to tak chtěl, smál se

„Kdybych to takhle chtěl, sám si nahrát, tak by to bylo fajn,“ říkal s úsměvem Martinec.

„Petr Ševčík hezky rozehrál trestný kop, já jsem to dával hlavou na zadní tyč. Chyběly centimetry, ale míč se ke mně od tyčky vrátil, tak už jsem do něj jen třískl a spadlo to tam. V první chvíli mě mrzelo, že to nebyl gól hned, ale díky bohu se mi to odrazilo zpátky.“

Minule jste doma podlehli Bohemians, jak složité pro vás bylo zvládnout hned po týdnu reparát na svém stadionu?

Nebylo to lehké a jsem rád, že jsme se z té prohry rychle oklepali, vítězství nad Slováckem je pro nás obrovsky důležité. Myslím, že jsme si za ním šli od první minuty, dali jsme dost gólů a diváky musel zápas bavit.

Tři ze čtyř gólů jste dali ze standardek.

Samozřejmě to potěšilo. V týdnu jsme se jim docela věnovali a byli jsme za to odměněni. Standardky proti Bohemce, to byla totiž od nás šílenost. Snad ani jednou jsme po nich neohrozili soupeřovu bránu, nebyly dobře kopané a náběhy nebyly takové, jaké by měly být.

Na třech vašich gólech ve druhém poločase měli klíčový podíl střídající hráči. Jawo a Hollý skórovali, Ševčík parádně centroval, o čem to svědčí?

Kluci, kteří přišli do zápasu, to hodně oživili. Ukázalo se, jak silný máme tým a že hráči z lavičky tomu umí dát takový ten správný drajv.

Jablonečtí fotbalisté slaví gól proti Slovácku.

Na konci prvního poločasu odstoupil kvůli zranění váš stabilní parťák z obrany Tekijaški, musel jste se tak místo něj přesunout zprava do středu obrany a řídit defenzivu. Byla to velká změna?

Hlavně to pro nás byla velká ztráta, protože Teki je kapitán a pilíř zadních řad, jeho pozice je pro nás důležitá. Naštěstí jsme to zvládli i po těch přesunech a střídáních. Doufám, že už nám v příštím zápase zase pomůže.

Jabloneckým tématem je i pokoření magické hranice sta gólů Jana Chramosty, chybí mu už jen jeden. Proti Slovácku měl dvě nadějné možnosti, je znát, že je na něj nějaký tlak, že už by ho potřeboval vstřelit?

To bych úplně neřekl. Možná pro něj bude lepší, když ten stý gól dá co nejdříve, ale Honza je týmový hráč a myslím, že ho víc těší, že jsme vyhráli, než že by dal ten gól. A proč by ho dával teď, když jsme vedli už 4:1? Důležitější bude, když dá třeba příště ten rozhodující. A tím bude ta jeho stovka ještě o dost lepší.