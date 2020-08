Jablonec věří obráncům z Hradce, přivedl Martince. Začali jsme zostra, říká posila

V lednu 2017 posílil jablonecké fotbalisty levý bek Jaroslav Zelený, v létě téhož roku pro změnu pravý obránce Tomáš Holeš. A oba v severočeském klubu zaujali výbornými výkony natolik, že po nich sáhla pražská Slavia.



V Jablonci věří, že se jim příchod defenzivního hráče z Hradce Králové vyplatí i do třetice. V úterý dotáhl management přestup nadějného stopera Jakuba Martince, jenž si v druholigovém východočeském klubu vydobyl takovou pozici, že byl v podzimní části v jednadvaceti letech i kapitánem týmu.

„Vím, že tady byli dřív kluci z Hradce a dokázali se posunout ještě výš. Snad půjdu v Jablonci v jejich stopách a za pár let se třeba také posunu někam výš,“ plánuje si 187 centimetrů vysoký Jakub Martinec.

Ten je hradeckým odchovancem. Ve druhé nejvyšší soutěži dosud za svůj klub, který v minulé sezoně skončil čtvrtý, odehrál 48 zápasů a vstřelil pět gólů.

„Že o mě projevil zájem Jablonec, to mě překvapilo, takže se budu maximálně snažit pomoct týmu a naplnit to, co tady ode mě očekávají. Je to samozřejmě výzva a hlavně krok dopředu, protože jsem přišel z druhé ligy do mužstva, které bude bojovat v předkole Evropské ligy, takže to pro mě bude úplně něco jiného. Doufám, že v ní dojdeme co nejdál,“ přeje si 22letý Martinec, jenž se v Jablonci domluvil na tříleté smlouvě.

„Je pro nás dobrou vizitkou, že dokážeme vychovat hráče pro jeden z českých top klubů,“ komentoval odchod podzimního kapitána týmu sportovní ředitel Hradce Králové Jiří Sabou. „Kuba Martinec odchází za velmi zajímavou přestupovou částku, odvedl u nás dobrou práci, za kterou mu děkujeme, a přejeme mu v další kariéře hodně štěstí,“ dodal Sabou.

„Myslím, že ty dva roky, kdy jsem v áčku Hradce působil, byly z mé strany herně na dobré úrovni, i od trenérů jsem slýchával, že se mi docela daří a to jsem cítil i já sám. A chyběl už jen kousek, abych se do té první ligy dostal,“ konstatovala nová jablonecká posila.

Hradecký brankář Radim Ottmar z povzdálí sleduje, jak jeho spoluhráč Martinec dostává červenou kartu.

„Samozřejmě jsem do ní chtěl nejdříve s Hradcem, což byl můj cíl a sen, protože jsem v hradeckém klubu odmalička, ale to se nepovedlo. Potěšilo mě i to, že jsem dostal důvěru a byl jsem i kapitánem. To už něco v klubu znamená a nejste jen řadový hráč, protože jakoby na vás záleží ta hra a máte nějaké slovo.“



Martinec už si vyzkoušel premiérový prvoligový trénink pod vedením rázného trenéra Petra Rady. „Můj první trénink jsme začali hodně zostra, musím si zvykat a s mým prvním dnem v Jablonci jsem byl velice spokojený. Už jsou jen necelé dva týdny do začátku první ligy, takže se to asi bude postupně víc směrovat k technice a k taktickým věcem,“ míní Jakub Martinec, který se v jabloneckém kádru stal po odchodech Jugase a Plechatého vedle Jeřábka a Štěpánka třetím klasickým stoperem.