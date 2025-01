Chci do Slavie, řekl Markovič v Baníku. Lídr ligy tak má náhradu za Kinského

16:15

V pondělí dopoledne brankář ostravských fotbalistů Jakub Markovič přišel za vedením klubu a oznámil: „Chci jít do Slavie.“ Redakci iDNES.cz to potvrdil Luděk Mikloško, šéf sportovního úseku Baníku Ostrava. Markovič by v úterý měl se Slavií, která využila předkupního práva, odcestovat na soustředění do Španělska. Ligový lídr rychle našel náhradu za Antonína Kinského, který o víkendu přestoupil do Tottenhamu.