Markovič nejen o Slavii: Obdivuju, jak jsou top gólmani v klidu. Vozinha? Neskutečný

„Patřím mezi hráče, kteří mimo tréninky a zápasy rádi vypnou a v televizi si spíš pustí něco jiného než fotbal. Ale zrovna u mistrovství světa jsem udělal výjimku,“ popisuje.
Zatímco ve Spojených státech přes měsíc dlouhý turnaj o víkendu graduje zápasy o medaile, jeho v Norimberku se Slavií čeká generálka na ligu proti francouzskému Lyonu.
Co vás při sledování šampionátu nejvíc upoutalo?
Člověka logicky zajímají ti nejlepší: Španělé, Argentinci, Francouzi, Angličané. Když zrovna hráli, člověk se snaží aspoň části zápasů odsledovat a v ideálním případě si z nich něco vzít.
Například?
Tak nějak automaticky se zaměřuju na brankáře. Snažím se pobrat řešení situací, které ti kluci na nejvyšší úrovni mají. Když vidím, s jakým klidem jsou nejlepší gólmani schopní rozehrávat, pomáhá mi to.
Já sám jsem kdysi dával docela dost gólů, protože jsem v žácích, ještě na malé hřiště, kde se to dalo, kopal penalty a standardky. To mi bylo možná deset nebo dvanáct let. Prý jsem měl nejlepší techniku.