Kdybych si nevěřil, do Slavie nejdu, hlásí po návratu gólman Markovič

11:31

Vrací se plný sebevědomí. „Slavia je moje srdcová záležitost, strávil jsem tu mnoho let, nahlédl do dospělého fotbalu a teď chci ukázat, že nejsem stejný hráč, jako když jsem odcházel,“ tvrdí fotbalový brankář Jakub Markovič po příchodu do Edenu.