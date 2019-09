Dvougólový teplický hrdina Mareš: Kapitánská páska mě uklidnila

„Ke konci jsem tahal nohy, ale super výkon celého mančaftu,“ tvrdil navrátilec z Lubinu, kterému z křečí pomáhal na trávníku mladoboleslavský brankář Jan Šeda.

Kdy jste naposledy dal dva góly v jednom zápase?

Nedávno v Polsku, hned v 1. kole po svém příchodu. Škoda, vždycky mám po dvou gólech, chtěl bych už dát hattrick. Ale i za dva jsem rád. Ještě důležitější jsou tři body a výkon vzadu, že jsme udrželi nulu proti extrémně silné Mladé Boleslavi.

Co chybělo k hattricku?

Při jedné situaci jsem to zasekával, myslel jsem si, že mám víc času. Kdybych přemýšlel rychleji, mohl jsem zakončit dřív. A pak ještě kdyby přišel jednou přesný balon od Lojzy Hyčky, uklidil bych to. Mrzí mě, že hattrick nepřišel, ale nevadí. Tři body jsme potřebovali jako sůl.

Dá se váš výkon nazvat pracovitým?

My jinak hrát nemůžeme. Víme, že body nemáme, že fotbalovost není taková, musíme to odbojovat, odkopat. Ale musím říct, že prvních 30 minut bylo od nás velice dobrých, 2. půle už byla válka. Věděli jsme, že vedeme, chtěli jsme to co nejdéle udržet a nedostat gól.

Jak jste si v útoku vyhovoval s posilou Jakubem Řezníčkem?

Od prvního tréninku je vidět, že je stejný buldok jako já. Vyhovíme si. Fotbal vidí stejně, při prvním gólu jsem věděl, že mi bude přihrávat mezi nohama.

Oba do toho chodíte po hlavě.

Víme, že nejsme extra fotbaloví ani technici. Já na tom mám postavenou celou kariéru, nebudu z toho ustupovat. Řezňa je na tom stejně. Budeme makat.

Nervoval jste se při druhém gólu, abyste neminul prázdnou branku?

Všechno jde nedat. Soustředil jsem se, protože šlo o levou nohu. Šel jsem do té situace na blind, věděl jsem, že mi to Kučera bude dávat šajtlí. A míč mi po skluzu soupeře spadl pod nohy. Někdy útočník štěstí potřebuje.

Vyhovuje vám systém na dva útočníky?

Pro mě je určitě lepší, mám potom trošku víc síly na jiné věci, abych se nevybil v činnostech, co nemusím. Pro mě dobré.

A co kapitánská páska?

Nemusím být kapitán. Těší mě to, protože jsem doma, mám ke klubu vztah. Je vidět, že kabina i vedení na mě nějakým způsobem spoléhají. Budu se snažit to splácet. Jestli budu kapitán já, Ljevakovič, když nastoupí, nebo Vondrášek, to je jedno. Hlavně potřebujeme body a bojovat za Teplice.

Trenér Hejkal kvůli trestu podruhé chyběl na lavičce, kdo vás jako bouřliváka tedy uklidňoval?

Trošku mě uklidnila právě ta páska, nechtěl jsem blbnout. Nějak jsem se dneska mírnil. Trenér byl dvakrát na tribuně, máme čtyři body. (smích) Ne, dělám si srandu. Nevnímali jsme to, slyšeli jsme Pavla Drska (asistenta). Teď už bude pan Hejkal dole, musíme vyhrát i s ním.

Co pro vás výhra kromě úniku z předposledního místa znamená?

Tři body. Důležité tři body. Ale když je nepotvrdíme, bude to k ničemu. Jedeme na Slovácko, kde to bude jako vždy extrémně těžké. Bude to zase bolet. Válka.