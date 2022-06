„Hledám svůj styl, snažím se najít, co by mě bavilo. A pak se uvidí, co dál. Třeba tím stylem někoho oslovím, ale taky se může stát, že se ukáže, že fotím hrozně,“ usmívá se Mareš, který po letošní sezoně uzavřel svoji teplickou éru. Konec v mateřském klubu ho zasáhl, ale s kariérou praštit ještě nechce.

Skamarádil jsem se s klučinou, který nám fotil svatbu a dělá to skvěle. Na té svatbě jsem si od něj půjčil foťák, něco jsem tam nacvakal a on mi říká: Máš super oko, možná by ti to šlo. Jakub Mareš fotbalový útočník