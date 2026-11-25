Společně s Realem Madrid a Feyenoordem Rotterdam jsou mládežníci Slavie na prvním až třetím místě Ligové fáze Youth League, mládežnické Lize mistrů UEFA. A ve středu od 13:00 chtějí v pražském Radotíně zaskočit i španělský Villarreal.
Čím to vlastně je, že se tomuto týmu tak daří?
Z výsledků máme obrovskou radost, ale nechceme je přeceňovat. Hlavním měřítkem zůstává to, kolik hráčů připravíme pro profesionální fotbal a kolik se jich prosadí přímo ve Slavii. Tomu podřizujeme všechno, Youth League, druhou ligu s béčkem i třetí ligu s céčkem. Je pro nás třešnička na dortu a příjemný signál, že se přibližujeme předním evropským akademiím. A velkou roli v tom hraje to, že naši kluci už pravidelně hrají dospělý fotbal.
Máte srovnání s předchozími roky?
Ten rozdíl je obrovský. Když srovnám dnešní výkony se sezonou 2019/20 nebo s vyřazením od Genku v sezoně 2022/23, vidím zásadní posun v naší konkurenceschopnosti. Nejde jen o výsledky, ale hlavně o herní projev, který je sebevědomější, vyspělejší a aktivnější.
Nechcete proti evropským soupeřům jen bránit.
Přesně tak. Chceme hrát aktivně, ofenzivně, s odvahou a v souladu s naší fotbalovou DNA. Zkušenosti z dospělého fotbalu nám v tom výrazně pomáhají. Loni jsme měli v sestavě pro Youth League pět nebo šest hráčů, kteří pravidelně nastupovali za béčko ve druhé lize. Letos je to převážná většina týmu. I proto jsou naše výkony konzistentnější.
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Sledujete tento trend i u soupeřů?
Máme interní evidenci, na jaké úrovni hráči soupeřů nastupují, kolik z nich už má zkušenost s dospělými soutěžemi, a propojujeme to s hodnocením jejich herního projevu. Proti Racingu Lens byl rozdíl dost patrný. Řada jejich hráčů hrála nižší dospělé soutěže nebo ještě U19 a na vyspělosti hry to bylo znát. V loňském zápase s Athleticem Bilbao byl jejich tým rozdělený zhruba napůl a tahouny byli jasně ti, kdo už hráli s dospělými za béčko.
Dospělý fotbal znamená pro hráče vyšší fyzickou náročnost, že?
Nejen. Také tlak na rychlost rozhodování, odpovědnost a psychickou odolnost. To se pak v mezinárodní konfrontaci projeví na sebevědomí. Pokud chceme konkurovat nejlepším evropským akademiím, musíme našim největším talentům tuhle zkušenost umožnit co nejdřív.
Přechod z dorostu mezi dospělé bývá označován za největší slabinu českého fotbalu. Souhlasíte?
Nemyslím si to. Je mimořádně náročný všude na světě, a právě v tomto období odpadá nejvíc hráčů, někdy se tomu říká fotbalová úmrtnost. My říkáme, že hráč v podstatě začíná hrát úplně jiný sport. Má na všechno mnohem méně času, čelí větší fyzické intenzitě, a hlavně už hraje sám za sebe. V dospělém fotbale nikoho nezajímá, jak velký talent byl v dorostu. Naším cílem je pomoct hráčům ten přechod zvládnout v co nejvíc kontrolovaném prostředí.
Jak brzy pouštíte talenty mezi dospělé?
Co nejdřív, jakmile jsou připravení. Už v dorostu posouváme ty nejlepší do starších kategorií, aby hráli proti vyspělejším soupeřům. Naši nejlepší šestnácti a sedmnáctiletí hráči už hrají za béčko druhou ligu. Musíme ale respektovat individuální vývoj.
Tím myslíte co?
Biologicky méně vyspělým hráčům by příliš rychlý posun mohl uškodit, třeba vyšším rizikem zranění. A nechceme o nikom rozhodovat předčasně, máme řadu zkušeností s hráči, kteří dozráli později. Proto máme i tým U20, kde dostávají prostor velmi mladí hráči i ti, kterým věříme, přestože na druhou ligu ještě nejsou připravení.
Jak tedy vypadá taková ideální cesta do A-týmu?
Nejtalentovanější hráči by měli co nejdřív přejít do béčka a strávit tam zhruba jednu až jednu a půl sezony. Pak přichází rozhodnutí, jestli jsou připravení na A-tým Slavie, nebo je pro ně lepší hostování v první lize. Výjimečně kvalitní hráče samozřejmě posouváme rychleji. Máme ale i opačné zkušenosti. Zvenku může vypadat lákavě, když mladík odejde do první ligy co nejdřív, a často na to tlačí jeho okolí nebo agenti. Pokud ale ještě připravený není, může mu to vývoj paradoxně zpomalit. Nechceme hráče dostat do ligy za každou cenu, ale ve správný okamžik a připraveného.
Důležité je i zápasové vytížení. Mladík v áčku, který jen sedí na lavici, asi není ideální scénář.
Chceme, aby mladí hráči pravidelně nastupovali, protože dlouhodobě jen trénovat s lepším mužstvem bez zápasů není v tomhle věku ideální. Minutáž ale není jediné měřítko. Až po béčko je u nás tréninkový cyklus přizpůsobený individuálnímu rozvoji, nejen přípravě na nejbližší zápas. Když hráč potřebuje zapracovat na fyzické, technické nebo taktické stránce, upravíme mu zatížení. Může pak nastoupit k zápasu i po náročném týdnu v určitém diskomfortu. Vyhrávat chceme i s mladými týmy, ale nikdy na úkor jejich dlouhodobého rozvoje.
Jak vůbec měříte úspěšnost akademie?
Čísla nejsou všechno, do vývoje hráče vstupuje spousta faktorů včetně náhody. Přesto jsou pro nás data velmi důležitá. Detailně sledujeme, kolik hráčů z jednotlivých ročníků se dostalo do profesionálního fotbalu, hlavně do nejvyšší soutěže. Vyhodnocujeme to každý rok i za delší období, třeba pět nebo sedm let. Za posledních zhruba šest let jsme v tom udělali mimořádný pokrok, počet hráčů připravených pro ligu výrazně vzrostl. Dalším velkým krokem a jednou z našich hlavních misí je dostat víc vlastních odchovanců přímo do A-týmu Slavie.
Daří se vám to?
Letos se jejich počet o něco zvýšil, ale ambice máme výrazně vyšší. Kdybychom se za pět let dostali na dvojnásobný počet odchovanců v kádru, považoval bych to za velmi dobrý výsledek. Musíme být ale realisté, Slavia má nejvyšší sportovní ambice.
I Bayern Mnichov má v základní sestavě dlouhodobě spíš jednotky odchovanců.
Klubů, které bojují o nejvyšší cíle a zároveň stojí na vlastních hráčích, je málo, typicky Barcelona nebo Athletic Bilbao. Chceme mít vlastní hráče v různých rolích, od opor přes rotaci po kluky, kteří dostávají první šance. Místa jim ale nechceme vytvářet uměle, musí si je zasloužit.
Podle dat společnosti Opta odehráli čeští fotbalisté v sezoně 2025/26 za Slavii 73,3 procenta ligových minut, zatímco například ve Spartě jen 37,3 procenta. Je to u vás záměr?
Určitě, jde o dlouhodobou strategii. Vnímáme jako jednu ze svých povinností vůči českému fotbalu, aby ve Slavii nastupovalo co nejvíc kvalitních českých hráčů. Chceme je rozvíjet, pomáhat jim k dobrým výkonům doma i v Evropě a ideálně je připravit na přestup do pěti nejlepších evropských soutěží.
Má tedy český hráč při výběru přednost?
Máme poměrně jasnou hierarchii. Při srovnatelné kvalitě preferujeme nejprve slávistické odchovance, potom české hráče a teprve pak cizince. Rozhodujícím kritériem ale vždy zůstává kvalita, naší první odpovědností je postavit co nejsilnější mužstvo. Když je zahraniční hráč lepší nebo nám nabízí něco, co v Česku nenajdeme, je přirozené, že ho ve Slavii chceme.
Zmiňovaná Sparta jde cestou mezinárodního kádru. Nemůže příliš velký podíl cizinců týmu uškodit?
Jsem přesvědčený, že přílišná internacionalizace může ovlivnit fungování kabiny, identitu klubu i vztah s fanoušky. Proto je pro nás důležitý silný základ českých hráčů, ideálně doplněný o vlastní odchovance. Chceme, aby čeština zůstala hlavním jazykem kabiny a Slavia si udržela svůj charakter. Je to důležité nejen pro mužstvo, ale i pro fanoušky a jejich vztah ke klubu. Hráči, kteří jsou v klubu delší dobu, přirozeně předávají nováčkům naše hodnoty, nároky a způsob fungování. Podobně ostatně přemýšlí řada úspěšných klubů v cizině. Třeba Arsenal má podle mě dnes o něco silnější anglické či britské jádro než dřív.
Cizinci tedy identitu Slavie oslabují?
Nemusí. Když je mužstvo správně vyvážené, fanoušci si dokážou vytvořit silný vztah i k zahraničním hráčům. Mnohem důležitější než národnost je charakter. Příkladem je Wiktor Nowak, u kterého jsme nesledovali jen fotbalovou kvalitu, ale i mentalitu. V některých zápasech jeho tehdejší tým prohrával třeba 0:2, běžela 93. minuta, a on pořád s obrovskou intenzitou napadal rozehrávku soupeře, povzbuzoval spoluhráče a odmítal zápas vzdát. Takové informace o charakteru jsou pro nás nesmírně důležité. Cizinec se správným charakterem, který přijme naše hodnoty, může identitu klubu naopak posilovat.
Kde má sázka na české hráče své limity?
Hlavně v typologii hráčů. Ve Švédsku, Norsku nebo stále víc ve Finsku vyrůstají fotbalisté s velmi pestrými pohybovými a fyzickými předpoklady, což souvisí i s odlišným demografickým složením těchto zemí. České prostředí je homogennější a některé typy hráčů produkuje méně, typicky extrémně rychlá a výbušná křídla. Ta budeme nejspíš dlouhodobě hledat i v zahraničí. Chceme tedy stavět na Češích, ale cíleně tým doplňovat o cizince, kteří přinesou kvalitu nebo předpoklady, jaké doma v dostatečné míře nenajdeme.
Podívejme se ještě na jinou analýzu: podle CIES odehráli hráči do 21 let v české lize jen 6,9 procenta minut. V Dánsku to bylo 18,6, v Chorvatsku 16,6 a na Slovensku 14,4 procenta. Proč?
Hlavně kvůli hernímu pojetí naší ligy. Je mimořádně náročná na intenzitu, běh a souboje a hraje se v ní hodně dlouhých míčů. Na Slovensku nebo v Chorvatsku je fotbal v některých ohledech pomalejší a méně soubojový. Fanouškovi to může připadat méně kvalitní, ale pro rozvoj mladých to nevýhoda být nemusí, mají víc času na rozhodování. Sedmnáctiletý hráč může být technicky i herně připravený, ale fyzicky ještě ne.
Jenže v české lize se musí prosadit komplexně včetně fyzické síly.
A kdo to ale zvládne, toho naše soutěž výborně připraví na intenzitu nejlepších evropských soutěží. Problém tedy není v samotné náročnosti ligy, ale v tom, jak mladým pomoct překonat vysokou vstupní bariéru.
Pomohlo by finančně zvýhodnit kluby za minuty mladých hráčů? Podobně to dělá Polsko či Rakousko.
Polský model mi přijde zajímavý, protože nutí kluby hledat talenty i v nižších soutěžích. Obecně jsem ale spíš odpůrcem podobných administrativních pravidel. Pak nemusí rozhodovat kvalita hráče a řada takových mechanismů se dá obejít. Místo dalších restrikcí potřebujeme koncepční a datově podloženou práci fotbalové asociace. FAČR by měla systematicky analyzovat mládežnický fotbal a jasně definovat, jaké typy hráčů chceme dlouhodobě rozvíjet. Právě takový přístup mi na úrovni asociace výrazně chybí.
Je to sice dlouho omílané téma, ale co tedy český fotbal potřebuje, aby vychovával víc hráčů pro evropskou špičku?
V mládeži pořád klademe příliš velký důraz na výsledek a podle toho hodnotíme i trenéry. Důležitější by mělo být, kolik kvalitních hráčů vychovají a jak se jejich týmy přibližují požadavkům moderního evropského fotbalu. Kluby musí začít u sebe a motivovat trenéry hlavně k rozvoji hráčů, nejen k vyhrávání mládežnických soutěží. Když sleduji norské mládežnické reprezentace, často je dokážeme porazit. Kdybych si ale z obou týmů vybíral podle potenciálu, vzal bych sedm nebo osm Norů a jen dva nebo tři Čechy.
Jak to?
Český fotbal umí vychovat zodpovědné, takticky vyspělé a disciplinované hráče. Možná ale potřebujeme i trochu víc „neukázněných“. Fotbalistů, kteří jsou nepředvídatelní, dokážou udělat něco mimo systém a mají skutečný X-faktor.