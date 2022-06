Teplická posila Křišťan: Ve Vlašimi jsme měli slávistickou DNA

Do fotbalové ligy se chtěl dostat přes Teplice, a když se mu to v baráži s Vlašimí nepovedlo, dostane se do ligy v Teplicích. Záložník Jakub Křišťan mění skláře za svoji mateřskou Slavii.