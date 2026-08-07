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Chance Liga 2026/2027

S takovými soupeři se musíme naučit hrát jinak. Byla to lekce, říkal kapitán Zbrojovky

Jiří Černý
  22:30
Rozhodčí Lukáš Nehasil v diskusi s hráči Zbrojovky Brno po udělení červené...

Rozhodčí Lukáš Nehasil v diskusi s hráči Zbrojovky Brno po udělení červené karty Filipu Vedralovi. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Liberečtí fanoušci slaví v sektoru hostů gól Patrika Dulaye.
Radost liberecký fotbalistů po gólu Patrika Dulaye v utkání proti Zbrojovce...
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Josef Koželuh z Liberce nakopává balon dopředu v utkání proti Zbrojovce Brno.
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Jako kapitán měl poprvé v sezoně těžkou šichtu. Jakub Klíma se úspěšně zastal stopera Filipa Vedrala, kterému nakonec rozhodčí po zásahu videa odvolal červenou kartu. Ani to ale fotbalistům Zbrojovky proti Liberci nepomohlo. Nováček poprvé v sezoně narazil a doma padl 0:1.

Jakube, proč byl tak viditelný rozdíl oproti Spartě a Plzni?
Věděli jsme, že nás čeká hodně těžké utkání a že bude hodně rozdílné než ta první dvě. To se také ukázalo. Jednoznačně jsme nehráli tak dobře směrem do ofenzivy jako v předchozích zápasech, kdy jsme dokázali soupeře víc zaměstnat směrem dozadu, což nám hodně pomáhalo. Musíme Liberec pochválit za to, jak hrál v defenzivě, protože jsme si skoro nic nevytvořili. Naopak jsme znovu dostali gól ze standardní situace, myslím už potřetí ve třech zápasech. To se nám určitě nesmí stávat. Myslím si, že výšku hráčů na to máme. Je hrozná škoda, že nám takové situace rozhodují zápasy.

Co se tam při inkasované brance stalo? Nakonec byl Dulay při dorážce úplně sám.
Jak jsem říkal, je to znovu gól ze standardní situace. Už v první chvíli se nám nemá stát, že je Vedral s hráčem jeden na jednoho, soupeř si míč může obhodit a poslat ho do vápna.

Kde podle vás nastala hlavní chyba?
Špatně jsme přebrali hráče ve vápně. Musíme dohrát tu situaci až do konce.

Po inkasovaném gólu se Liberec dostával do nebezpečných brejků. Bylo to důsledkem vývoje zápasu?
Vycházelo to z toho inkasovaného gólu. Liberec si pak mohl dovolit zatáhnout se a vyrážet do protiútoků. Musím pochválit Ádu Hrdinu, že nám to ještě pochytal a pořád nás držel v naději. Bohužel jsme ale z tlaku, který jsme si vytvořili, gól nedali.

Chance Liga 2026/27

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Říkal jste, že tenhle zápas byl hodně jiný než ty první dva. V čem konkrétně?
Myslím si, že do prvních dvou zápasů jsme šli v roli outsidera. Teď to nebylo úplně naopak, ale role se určitě vystřídaly. V těch prvních dvou zápasech jsme dobře bránili a mohli jsme chodit do brejků. Vaša (útočník Vašulín) šel dvakrát sám na bránu. Teď to bylo naopak. Soupeř chodil prakticky sám na bránu a to se nám nesmí stávat.

Souhlasíte, že v zápasech se srovnatelnými soupeři se tým musí naučit ještě trochu víc hrát?
Určitě. Byla to lekce vyspělosti. Ukázalo se, že Liberec hraje dlouhodobě nahoře v první lize a vytrestal nás. Nechci říct, že jsme hráli jako děti, ale byla to prostě lekce.

Kde scházela ta euforie z prvních dvou duelů?
V první půli jsem z nás takový pocit neměl. Myslím si, že jsme se snažili o stejné věci jako v předchozích zápasech. Jen vám to prostě nebude vycházet věčně a musíte se z toho umět zvednout.

Zbrojovka – Liberec 0:1, první porážka nováčka soutěže. Hlavou rozhodl Dulay

V Plzni se vám po inkasovaném gólu povedlo zápas otočit. Tentokrát ne. Čím to bylo?
V Plzni jsme prohrávali 0:1 a ukázali jsme, že jsme silný tým, který se z toho dokáže dostat. Dnes se nám to nepovedlo. Myslím si, že nasazení tomu týmu nelze vytknout, protože jsme se snažili šlapat celých devadesát minut. Ale jak říkám, pokaždé vám to nevyjde.

Měl jste poprvé výraznější kapitánskou roli, když jste musel hájit Filipa Vedrala poté, co na začátku utkání uviděl červenou kartou.
Samozřejmě jako každý poškozený vidím právo na naší straně. Mně už z prvního pohledu přišlo, že byli zaklínění do sebe. Kdyby Máša (Lukáš Mašek) Vedrala nesrazil na zem, tak by Vedral hrál balon jednoznačně jako první. Ještě jsem to neviděl na videu, ale podle dojmu, který jsem z toho měl, to byl spíš faul na nás. Proto jsem ho hned bránil, protože mi to přišlo jako nesmysl.

Rozhodčí Lukáš Nehasil uděluje červenou kartu Filipu Vedralovi ze Zbrojovky, kterou však následně po přezkoumání u videa odvolal.

Po dvou zápasech tady byla velká euforie. Teď přišla prohra a navíc čtrnáctidenní pauza kvůli odložení příštího zápasu Hradcem Králové.
Samozřejmě jsme chtěli před tímhle volnem vyhrát a mít příjemnější pauzu. Nepovedlo se to. Jak říkám, věděli jsme, že nevyhrajeme všechny zápasy. Teď se z toho musíme zvednout a jít dál.

Budou zápasy proti týmům jako Liberec zásadní v boji o umístění?
Právě s těmito soupeři se to bude ve finále rozhodovat a my se musíme naučit hrát tyhle zápasy jinak.

Zaskakujete nyní na pravém beku. Cítíte se tam už ideálně, nebo očekáváte, že to půjde postupně nahoru?
Vždycky se snažím tam, kde hraju, podat co nejlepší výkon. Nemůžu si vybírat, kde budu nastupovat. Jsem hrozně rád za to, že můžu hrát. Myslím si, že to bude lepší a lepší, protože ty posty často střídám a potřebuju se tam trochu rozehrát. Dnes to ode mě prostě nebyl dobrý výkon. Vím to a budu se snažit zlepšit.

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2. FK TepliceTeplice 2 2 0 0 4:1 6
3. FK JablonecJablonec 2 2 0 0 4:1 6
4. FC Slovan LiberecLiberec 3 2 0 1 4:2 6
5. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 2 1 1 0 6:4 4
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 2 1 1 0 2:1 4
8. AC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 4:4 3
9. FC Baník OstravaOstrava 2 1 0 1 1:4 3
10. SK Sigma OlomoucOlomouc 2 0 1 1 3:4 1
11. SK Artis BrnoArtis Brno 2 0 1 1 3:5 1
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 0 1 1 2:4 1
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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