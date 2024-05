Souboj o Evropu. Hradecký Klíma zná prostředí v Boleslavi i nevyzpytatelnost

Stane se tak v Boleslavi, což v Klímově případě velikost zážitku umocňuje. V tamním klubu totiž fotbalově vyrostl a před lety naskočil do velkého fotbalu.

V pátek však na jeho úkor může Hradci, kde dokončuje třetí sezonu, pomoci k úspěchu, na který východočeský klub čeká téměř třicet let.

Velká motivace?

Určitě. Nemáme za sebou jednoduchou sezonu. Podzim nebyl podle našich představ a nevypadalo to na něco podobného.

Nakonec končíte sezonu utkáním o všechno, takže ideálním vyvrcholením?

Určitě příjemným, dostali jsme se do skupiny o Evropu a měli klid. Nakonec jsme se mohli na poslední chvíli dokonce dostat i do skupiny o titul.

Tam byste ale asi paradoxně měli do Evropy dál.

Možná ano, ale hrát skupinu o titul je ještě větší prestiž. Zkusili jsme si to před dvěma lety a bral bych to znovu. Dopadlo to takhle, uvidíme, jak to skončí.

Svým postupováním jste si sezonu i o dost prodloužili. Jak na tom jste na jejím konci?

Dlouhé to je, ale z týmu cítím sílu a chuť to dokázat. Je to pro nás velká šance.

Její využití vede přes Mladou Boleslav. Na jejím stadionu jste odehrál první dva roky svého působení v Hradci, ale už předtím jste tam vyrůstal od žáčků a dostal se až do prvního týmu. Loni jste ji ve skupině o konečné pořadí vyřadili. Jaký to pro vás osobně je soupeř?

Skoro se dá říct, že v poslední době osudový.

Jakub Klíma ještě v dresu Mladé Boleslavi. V souboji s Tomášem Zajícem z Baníku Ostrava.

A po fotbalové stránce co se od něj dá čekat?

Přemýšlel jsem o tom. Ve hře byly tři týmy, se kterými jsme mohli hrát. A Boleslav je z nich podle mě nejvíc nevyzpytatelná. Zažil jsem to tam už i já. Byli jsme schopní každého porazit, ale také s každým prohrát a teď to je podobné. Takže vlastně ani moc nevíme, co od nich čekat.

V Boleslavi jste prožil většinu fotbalového života, ale už tři roky tam jezdíte s Hradcem. Stále ještě je to pro vás výjimečné?

Stále, je to srdeční záležitost. Byl jsem tam od devíti let, to si s sebou stále nesu. Avšak třeba fanouškovská základna tam není taková jako v některých jiných klubech.

I proto a díky zájmu hradeckých fanoušků se očekává, že síly v hledišti budou poměrně vyrovnané. Hodně velká pomoc?

Pro nás obrovská a těšíme se na to. Na začátku týdne jsme měli autogramiádu, přišlo hodně lidí a většina z nich říkala, že do Boleslavi pojede. Myslím si, že i díky tomu bude divácká kulisa na Mladou Boleslav nadstandardní.

Váš poslední zápas v Mladé Boleslavi ale nedopadl dobře, na podzim jste tam prohráli 1:5, když jste brzy prohrávali 0:3. Zapomenuto?

Doufám, protože to byl hrozný zápas. Podobně jako potom na konci podzimu ve Zlíně, kde jsme také dostali pět gólů. Nepříjemné zážitky.

Jaký fotbal mohou fanoušci očekávat, co rozhodne?

Těžko říct. Možná trpělivost, čekám spíše opatrnější fotbal, i když na obou stranách budou velmi kvalitní útoky. U nás se daří Julišovi, Pilařovi, Vašulínovi, na straně soupeře bude Júsuf či Kušej.

Vasil Kušej z Mladé Boleslavi.

Ti dva budou v situaci, kdy vás do obrany nezůstalo právě moc, hlavně vaší starostí. Dlouhodobě chybějí Heidenreich a Čihák, k nim přibyl i v sobotu vyloučený kapitán Kodeš. Jak moc bude chybět?

Chybět bude určitě, ale máme takový tým, že ten, kdo tam naskočí, ho nahradí.

Jak se vám hraje vedle kapitána, který se do obrany přesunul kvůli zranění vašich obránců?

To je od něj neuvěřitelný výkon. Když to nastalo, tak se trenér zeptal, jestli by tam hrál. Souhlasil a hraje výborně. Přitom proti sobě má vždycky obrovskou kvalitu soupeřových útočníků.

Do Hradce jste šel v situaci, kdy postupoval z druhé ligy, zatímco Boleslav patřila k širší špičce první. Byl to správný krok?

Já jsem hrozně spokojený. Daří se nám, výborný kolektiv je nejen v kabině, ale v celém klubu. A k tomu nový stadion jako odměna.