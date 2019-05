Boleslavský stoper Jugas: Jako soupeř nejezdím do Zlína rád

„Kluci mi říkali, že se uvidíme za tři týdny. Doufal jsem, že ne. Ale osud si to přál,“ prohodil zlínský odchovanec, který měl v zimě nakročeno na hostování ve Zlíně, jenže Slavia ho nakonec poslala do Mladé Boleslavi. „Pořád platí, že se chci jednou do Zlína vrátit.“

Ale teď byste si to odpustil, že?

Do Zlína se vracím rád, ale v roli soupeře se mi tam nejezdí dobře. Znám prostředí, hráče, lidi z klubu. Ale musím to brát ze sportovního hlediska.

Zlín vs. Mladá Boleslav ONLINE reportáž od 18:00

Překvapil vás postup Zlína?

Vzhledem k rozpoložení před nadstavbou jsem čekal Olomouc. Ale myslím si, že Zlín podcenili a doplatili na to. Přijeli s vysokým sebevědomím, prohráli 0:1 a počítali, že je doma smáznou, jenže to nešlo. Sigma je na dovolené a Zlín bojuje o poháry.

Ale favoritem jste, ne? Už jen vzhledem k nedávnému vítězství 3:0.

To byl také jeden z důvodů, proč jsem si Zlín nepřál. Abychom ho nepodcenili. Přijel bez několika hráčů, bylo to poslední kolo, hrálo se jen o umístění – a nám utkání vyšlo. Čeká nás těžký dvojzápas. Hlavně venku to bude extrémně náročné. Vím, jaké je to, když hraje Zlín doma.

Na hrotu bude proti vám hrát bývalý spoluhráč Poznar. Co čekáte od vzájemných soubojů?

Známe se, ale v zápase to člověk nevnímá. Rok jsme se na hřišti nepotkali. On v Boleslavi nehrál. Ale viděl jsem ho v posledních zápasech a musím říct, že je to momentálně klíčový hráč Zlína v ofenzivě. Uhrává balony, jdou přes něho góly, je na něho spoleh.