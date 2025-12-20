Chance Liga 2025/2026

Zlín posílil Jugas, vrací se po osmi a půl letech. Dodá kvalitu i charakter, věří kouč

Fotbalový obránce Jakub Jugas se po osmi a půl letech vrací do Zlína. Bývalý český reprezentant, který dosud působil v Cracovii Krakov, podepsal s ligovým nováčkem smlouvu na dva a půl roku.
Třiatřicetiletý Jugas byl v Krakově čtyři roky, poslední dobou ale nehrál. Soutěžní zápas absolvoval naposledy v květnu v závěru minulé sezony.

„S Kubou jsme jeho návrat řešili tři nebo čtyři měsíce. To, že nehrál v Cracovii, pro nás nic neznamená. Víme, že se vrací skvělý fotbalista i člověk, který do regionu i do týmu patří. Je to lídr kabiny. Věřím, že dodá nejen kvalitu, ale i charakter,“ řekl trenér Bronislav Červenka.

Zlín dotahuje Jugasův návrat a kádr by měl udržet. V zimě vyzkouší Afričany

Jugas odehrál v minulosti za Zlín 57 zápasů a dal tři góly. V květnu 2017 přestoupil do pražské Slavie.

„Kubu nemusíme fanouškům nijak představovat. Každý ví, co je to za borce a co v kariéře dokázal. Je to hráč, který do defenzivy dodá kvalitu a ještě větší variabilitu. Znám ho i ze společného působení v Liberci, kde jsme hráli skupinu Evropské ligy,“ uvedl sportovní manažer Pavel Hoftych.

Nasupený zlínský kapitán Jakub Jugas po porážce s Jihlavou.

Při svém prvním angažmá Jugas pomohl Zlínu k návratu do nejvyšší soutěže a přispěl také k triumfu v domácím poháru před osmi lety. MOL Cup dvakrát vyhrál i se Slavií.

V české lize oblékal také dres Liberce, Jablonce, Zbrojovky Brno, Příbrami a Mladé Boleslavi. Odehrál 211 zápasů a dal osm branek. Za seniorskou reprezentaci nastoupil třikrát. S devatenáctkou získal stříbro na mistrovství Evropy v roce 2011.

