Jugase bude ve Zlíně trénovat švagr: Protekce nehrozí, už po mně šlape

„Doufám, že pomůžu a nebudu na přítěž,“ povídal Jugas na vánoční benefici na otrokovickém Baťově, kterou letos pořádal už poosmé.
Musíte se přemáhat, abyste si šel dopoledne po Štědrém dnu zahrát v zimě fotbal na umělku? Nebyl byste raději s rodinou doma?
Když jsme vánoční utkání začali pořádat, nevnímal jsem to tak. Teď to beru jako určitý morální závazek, který jsme si na sebe ušili. Jsem přesvědčený, že akce přináší radost. A finance pro nemocné děti, což je její hlavní účel. Kluci přijedou, zahrají si. S některými jsme se neviděli celý rok. Michal Sadílek dorazil po náročném programu ve Slavii. A pro všechny Baťovjáky (obyvatelé otrokovické čtvrti) je to už tradiční trávení dopoledne na Boží hod.
Máte tady Toma Slončíka, Martina Cedidlu, Michala Sadílka... Jak těžké nebo lehké je přemluvit profi hráče, aby se zúčastnili? Je to o osobních vazbách?
Netvrdím, že přijíždí kvůli mně, ale už nějaký čas tuhle akci děláme a zvykli si. Stejně nemají dopoledne co dělat, po zápase se rozjedeme domů na oběd a užijeme si to s rodinami. Doufám, že chodí rádi a ne z donucení.
Letos jste vybrali pro čtyři rodiny s nemocnými dětmi 462 tisíc korun. Je to nový rekord, že?
Loni bylo 460 tisíc, letos jsme tomu lehce pomohli, abychom laťku zase posunuli nahoru. Uvidíme, co bude. Vymýšlíme různé věci. Měli jsme kalendář, doprovodné akce. Pokud se dostaneme na půl milionu korun a budeme to schopni udržet, to je asi naše maximum.
Jak vybíráte rodiny, kterým pomáháte?
Spolupracuji s Kubou Kohoutkem ze spolku Srdce na pravém místě. Chtěli jsme, aby to bylo pro děti z okolí. Tento rok se nám ozvaly dvě rodiny z Otrokovic, které znám. Ať se nebojí se s námi spojit další, budeme jen rádi. Každý rok chceme pomoct někomu jinému. Je jedno, kdo to bude, ať to hlavně pomůže. Hned po zápase je to hektické, ale jsme s nimi v kontaktu i po benefici. Pro ně to jsou částky, na které by normálně těžko dosáhly.
Lidi láká na benefici i přestávková tombola podepsaných dresů. Letos mohli vyhrát Roberta Lewandowského, Daniela Olma. Jak jste k nim přišel?
Dresy od kluků z české ligy není problém sehnat. Kontakty mám. Lewandowski byl majstrštyk a nevím, co budeme dělat v příštím roce. Asi zavoláme Messimu, jestli nám jeden dres nepošle. (úsměv)
Jak jste teda sehnali barcelonský dres kapitána polské reprezentace?
V Cracovii, kde jsem hrál, je hlavní fyzioterapeut, který se svým štábem létá za Lewandowskim do Barcelony a starají se o něj. Mezi řečí jsem se zmínil, jestli by nám nepřivezl jeho dres a najednou mi dává i Olma. Věděl, že to jde na dobrou věc a byl ochotný. Nadhodil jsem, jestli by nesehnal Yamala, bohužel jsme to časově nestihli, tak třeba příště. Pokud by se to povedlo, byl by to vrchol a už bychom mohli skončit. (úsměv)
V zápase hvězd s vámi nastoupili vaši staronoví spoluhráči ze Zlína Tomáš Poznar se Stanislavem Dostálem, na lavičce byl trenér Bronislav Červenka, hrál i jeho asistent Lukáš Motal. Bylo to tím jiné?
Jelikož jsem znám podmínky ve Zlíně, tak jsem věděl, do čeho se vracím. Nové to pro mě nebylo, protože s kluky jsem v kontaktu průběžně byl.
Teď budete hrát pod svým švagrem Lukášem Motalem. Bude to zvláštní?
S jeho sestrou jsme manželé už skoro sedm let, předtím jsme spolu byli tři roky, takže s Lukášem se bavíme často. Žádná protekce mi nehrozí. Už teď po mně šlape. Píše mi, jestli běhám, plním plán. Bojím se situace, kdy se sejdeme na nedělním obědu a rodina mi bude říkat, že jsem v sobotu hrál špatně. (úsměv) Bude to zajímavé, ale jsem rád, známe se takřka dvacet let.
Hrál ve vašem návratu do Zlína nějakou roli?
Věděl, že jednám s klubem, ale neptal se mě. Až když jsem jel podepsat smlouvu, jsem mu to řekl. Zrovna lyžoval. Ani rodiče to předem nevěděli, jen manželka.
Co tedy rozhodlo pro návrat do Zlína, když jste mohl v Polsku ještě pokračovat?
Dostal jsem konkrétní nabídku z Polska, volal mi trenér Mielců, jejich sportovní ředitel. Byl jsem ještě v kontaktu s jedním klubem, ale to nebylo oficiální. Ozval se mi Artis Brno, osobně jsem jednal s trenérem Jirkou Chytrým, ale nedošlo do fáze podpisu. O návratu do Česka rozhodly hlavně racionální důvody. Chtěli jsme dceru přihlásit do české školy tady a představa, že bych tady nechal rodinu a já hrál v Mielci, což je ještě hodinu za Krakovem, nebyla ideální. Možná kdyby přišla nabídka z nejvyšší soutěže, uvažovali bychom o tom. Chceme mít kolem sebe rodinu. Postavili jsme dům, máme zázemí. Pokud by mě nechtěl Zlín, asi bych jednal dál s Artisem. Podmínky ve Zlíně znám s klady i zápory. A stejně to bude o mně, jestli výkony budou dobré nebo ne.
Zlín posílil Jugas, vrací se po osmi a půl letech. Dodá kvalitu i charakter, věří kouč
Být Zlín ve druhé lize jako loni, kývl byste mu?
Asi bych nad tím hodně přemýšlel a půlrok bych v Polsku ještě třeba zůstal. V Cracovii jsme se o tom bavili s prezidentem klubu, ředitelem, sportovním manažerem, trenérem. Říkali mi, ať pokračuju, že jsem důležitým členem šatny, ale že neví, co bude. Tím, že Zlín postoupil do první ligy, to bylo lákadlo. Navíc se mu dařilo.
Překvapilo vás, jak nováček podzim zvládl? Sledoval jste ho?
Naživo jsem žádný zápas neviděl, ale když nebyla kolize s našimi duely, díval jsem se v televizi. Také jsme zápasy rozebírali se švagrem. Bodový zisk je nadprůměrný, ale mrzí ztráty v domácích duelech. Kluci dovezli body z Plzně, Slavie, Jablonce a bohužel je nepotvrdili doma. Kdyby se to povedlo, podzim by byl fantastický. Stejně nás čeká na jaře kupa práce. Nejdříve se musíme zachránit a pak se dívat nahoru.
S trenérem Bronislavem Červenkou si tykáte, že?
Hráli jsme spolu druhou ligu, byl asistentem za Boba Páníka. Když vedl Kroměříž, jezdil jsem za ním trénovat. Tykat si asi nepřestaneme, ale je mým nadřízeným a budu respektovat jeho názory. Díky tomu, že náš vztah je bližší, si můžeme popovídat mezi čtyřma očima.
Po posledním podzimním zápase o vás mluvil hodně pozitivně. Vidí ve vás přirozeného lídra týmu. Chopíte se téhle role?
Tyhle vlastnosti v sobě mám, ale musíš je týmu dokazovat hlavně na hřišti. Když jsi jeho platným členem, mužstvo tě akceptuje jako lídra. Nepřijedu 5. ledna na stadion a všichni si ze mě sednou na zadek. Tým musím ještě poznat.
Jste nervózní z očekávání, která provázejí váš návrat?
Trochu jsem nervózní z herní praxe. Musím ji dohnat. Máme jeden přípravný zápas ve Zlíně, pak tři v Turecku. Nějaké herní vytížení dostanu a pokud bych nezačal první kolo v Liberci, svět se nezhroutí. Budu trénovat, abych byl nápomocný týmu a cítil se dobře.
Je výhodou, že hodně hráčů a členů realizačního štábu znáte?
Staří pardálové se scházejí na pivu. (úsměv) Dáváme to zpátky dohromady. Mix je dobrý. V týmu jsou starší hráči, ale i mladší, kteří mají potenciál. Pořád jsi ale ve Zlíně a nemáš takové možnosti jako ve Slavii, Spartě a dalších klubech. Poskládáš tým, z čeho je a vymáčkneš z něj to nejlepší.
Co víte o české lize?
Těžko se to hodnotí, když se na ni dívám v televizi, ale vstupem nových majitelů a marketingem šla nahoru. Jsem v očekávání, jestli bude na stejné úrovni, když jsem odcházel, nebo bude o level výše.
Na podzim jste vypadl v Cracovii ze sestavy, kde jste předtím měl jako kapitán silnou pozici. Jak jste to bral?
Docela dobře. Kdybych to vzal špatně, vyprali by mě v prvním transferovém oknu. Když si vzpomenu na rozlučku po půl roce nehraní, odcházel jsem s respektem a vztyčenou hlavou. Nebylo to umělé. Cítil jsem to od spoluhráčů, od vedení, od fanoušků, od prezidenta. Stopu v Cracovii jsem zanechal. Kapitola je zavřená a jsem za ni hodně rád. Čtyři a půl roku v Krakově bylo příjemných.
Byl pro vás šok, že jste z ničeho nic přestal hrát?
Přišel nový trenér Luca Elsner a už v letní přípravě jsem cítil, že nebudu hrát. Čekal jsem šanci, kterou bych si zasloužil. Měl jsem hrát pohár, ale to jsem zrovna onemocněl. Nesešly se okolnosti, jako karty, zranění, slabší forma. Trenér věřil jiným, ale nemůžu na něj říct křivé slovo. Byl jeden z nejlepších trenérů, které jsem poznal, charismatický, uměl tým připravit na zápas. I proto jsem na podzim zůstával.
Rozlučka byla emočně silná, že?
Po dohrávce v Plocku jsme se s prezidentem domluvili na rozvázání smlouvy a v neděli jsme hráli doma další zápas. Nikomu jsem to nechtěl říkat, plánoval jsem to oznámit po utkání na videu. Spoluhráči se to ale nějak dozvěděli, připravili mi dárek. Bylo to příjemné. Škoda jen, že jsme nevyhráli. Potěšili mě i reakce fanoušků. Rozloučili jsme se s úctou a respektem, věřím, že v Cracovii mám dveře otevřené.
Kam řadíte tohle angažmá ve své kariéře?
Také jsem nad tím přemýšlel. V žádném jiném klubu jsem nehrál déle, když pominu Zlín, kde jsem začínal v mládeži. Je to pro mě významná fotbalová kapitola, na kterou budu vždycky vzpomínat.
Jak se změnil Zlín po osmi letech, kdy jste hrál jinde?
Do kabiny jsem šel novou chodbou, ale vedení je stejné, trenéra znám, i většinu hráčů, Laďa Podmela pořád seká trávu a tribuna furt nestojí. Je to plus minus stejné. Doufám, že se dočkáme ohledně stadionu nových věcí. V dnešní době je to už potřeba posunout. Věřím, že by to mohl být impulz pro zlínské fanoušky, aby chodili na fotbal jako v Hradci, Pardubicích, kde postavili nové stadiony.
Nejbližší váš návrat přivítali? Budou vás mít pořád na očích, nemusí za vámi do Krakova.
Rodiče mí i manželky jezdili do Polska pravidelně co dva měsíce, ale hlavně aby viděli vnučky. Podporu budu mít teď větší, ale holky fotbal úplně nezajímá. Když je manželka vezme na fotbal, má co dělat, aby je uhlídala. Nejvíce je těší, když je můžu vzít po zápase na hřiště, do kabiny. Když přijdou v 85. minutě, bude to úplně stačit. (úsměv)
Máte 33 let. Zlín bude vaší poslední štací?
Je to otázka zdraví. Nějaké šrámy mám, ale nic mě neomezuje a fyzicky jsem připravený. Budu hrát, dokud bude držet. Než vycítím moment, kdy už nemám týmu co dát a budu na obtíž. Nevím, kdy to bude. Ale už mi asi nikdo nezavolá na přestup. Počítám, že je to moje poslední kapitola fotbalové kariéry. Bylo by to krásné zakončení.