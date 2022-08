Nadšený Jankto: Chtěl jsem už domů, Sparta se mi jako klub hodně líbí

Po sedmi letech v Itálii, kde nastupoval za Ascoli, Udine a Sampdorii Janov, a ročním působení v Getafe podepsal smlouvu se Spartou. Zatím na rok, pak mu vyprší hostování.

„Doufám, že to jen na rok nebude. Doufám, že mě pak Sparta koupí a já tady budu moci strávit třeba několik šťastných let. Je to jen na mně, jaké výkony budu podávat na hřišti,“ řekl šestadvacetiletý záložník v rozhovoru pro klubovou televizi.

Když ho posloucháte, o Spartě i o návratu do Česka mluví zaníceně a nadšeně.

„Sparta se mi poslední dobou hodně líbí. Sleduju ji poslední dva roky, nemyslím tím jen zápasy, ale jak se jako klub chová a kteří lidé ji vedou. Tomáš Rosický i Brian Priske na mě udělali skvělý dojem,“ prohlásil Jankto.

„Stejně tak Honza Mejdr, Ondra Čelůstka, David Pavelka a můžu pokračovat. Hned jsem věděl, že Sparta je ten správný klub a že budeme moci dát lidem to, co tady nebylo poslední roky. Radost ze hry a hlavně body. Jsem tady kvůli vítězství.“

Bylo překvapením, když se před několika týdny jeho příchod do Sparty začal řešit. Vždyť Jankto vyrostl ve Slavii, byť za ní hrál jen v mládeži a v osmnácti se vydal do Itálie.

„Když jsem tenkrát odcházel, takovou kariéru jsme si nepředstavoval. Kdyby mi někdo řekl, že budu osm let venku, tak bych mu řekl: Ty jo, to by bylo super. Ale osm let je opravdu dlouhá doba.“

Českou ligu nikdy nehrál, fotbal v ní je na míle vzdálený zápasům v italské Serii A či španělské La Lize. Tvrdé souboje, spousta faulů, urputně bránící týmy.

„Určitě to jako krok zpátky neberu. Variant bylo víc. Ale už jsem cítil, že se potřebuju vrátit domů. A zároveň si myslím, že Sparta je pro mě ideální. A teď už je to jen na mně, jaké výkony budu na hřišti podávat.“

Než smlouvu podepsal, radil se se současnými sparťany. Dobře se zná s Mejdrem, z reprezentace s Čelůstkou.

„Všichni mi říkali, že je to ve Spartě perfektní. Teď už jen musíme mít výsledky. Nemáme se na co vymlouvat. Máme tady špičkové zázemí, takové jsem neměl v Itálii ani ve Španělsku. Je jen na nás, aby tomu odpovídaly i výkony a výsledky,“ zdůraznil Jankto.

„Myslím si, že tím si získáme fanoušky. Jak jsem mohl poznat, jsou fantastičtí. Viděl jsem zápas proti Vikingu i kolik jich cestovalo do Budějovic. Musíme si fanoušky získat na naši stranu.“

Na cestu za novým angažmá se Jankto vydal z madridského předměstí Getafe autem, najel takřka dva a půl tisíce kilometrů.

„Byla to šťastná cesta. Jsem rád, že se to dotáhlo. Jednání nebyla úplně krátká. Pro hráče je vždycky lepší, když už má jasno a je v klubu, kde chce hrát. Jsem rád, že jsem dorazil do Prahy a sem do Sparty. Vypadá to skvěle.“