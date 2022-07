Pikantní událost na Spartě: klub láká reprezentanta Jankta, odchovance Slavie

„Gracias, azulones“. Díky, modří.

Je to pár dnů, co se šestadvacetiletý krajní záložník loučil v Getafe, kterému patří.

Trenér Quique Sánchez Flores mu dal najevo, že s ním ve svých plánech nepočítá. „Minimálně v následující sezoně dres Getafe oblékat nebude, ale nepustí ho pod cenou,“ píše španělský list Marca.

Šanci zavětřila Sparta. Jankto je v Praze, připravuje se individuálně a podle kuloárních informací se dokonce sešel se sparťanským sportovním ředitelem Tomášem Rosickým.

Sám před dvěma dny na svůj instagramový účet umístil fotografii v dresu české reprezentace, který měl popisek o návratu do Česka.

Během streamu, na kterém vysílal hru FIFA, o svém případném příchodu do české ligy žertoval.

„Ano, zájem má Sparta,“ sděluje italský server calciomercato.it.

„Ale dala nízkou nabídku. Mnohem nižší, než kolik za něj Getafe loni zaplatilo,“ upozornila Marca.

Hledá se řešení. „Mohlo by to být jako s Odegaardem, kterého kdysi Real Madrid poslal na dvouleté hostování do San Sebastianu. Každopádně to vypadá, že Jankto bude příští sezonu hrát daleko od stadionu Coliseum,“ poznamenává Marca.

Pokud to bude ve Spartě, naštve se spousta fanoušků Slavie. Jankto je její odchovanec.

Když se jako nadějný dorostenec začal připravovat s prvním týmem, v osmnácti v létě 2014 přestoupil do Udine. S dospělým fotbalem začínal v druholigovém Ascoli o rok později na ročním hostování.

Po návratu hrál stabilně dva roky za Udine, patřil k oporám a v létě 2018 ho získala Sampdoria Janov. Nejdříve na hostování, poté na přestup. Podle specializovaného serveru Transfermarkt za něj zaplatila 14,5 milionu eur, v přepočtu asi 350 milionů korun.

Jankto se mezitím usadil v české reprezentaci, se střelcem Patrikem Schickem se v kvalifikaci o Euro 2020 nejvíc starali o produktivitu. Jankto přihrával, Schick dával góly.

Loni v srpnu přestoupil do Getafe, které za něj zaplatilo šest miliionů eur, asi 150 milionů korun.

I když se týmu v úvodu sezony nedařilo, Jankta patřil k lepším hráčům, jenže se ve svém čtvrtém utkání v derby madridských periférii ve Vallecanu zranil.

S natrženým lýtkovým svalem marodil od září do prosince. Mezitím trenéra Míchela, který si Jankta přivedl, nahradil Quique Sánchez Flores.

Po zranění Jankto naskakoval jako náhradník, do své někdejší formy se nemohl dostat a kouč ho nechal většinu jara sedět na lavičce. V základní sestavě nastoupil až v závěrečném kole v Elche.

Poté odcestoval za reprezentací, v červnové Lize národů pomohl porazit Švýcarsko.

V dalším utkání proti Španělsku šel do hry jako náhradník v 24. minutě za otřeseného Jaroslava Zeleného, ale v závěru půle dostal bolestivou ránu do stehenního svalu a s tzv. koňarem musel odstoupit a zápasů v Portugalsku a ve Španělsku se už nezúčastnil.

Se spoluhráčem z národního týmu Zeleným se může setkat na Letné. Stejně jako s Janem Kuchtou, kterého jako nedávného slávistu Sparta rivalovi v létě přetáhla.

Jankto je levonohý krajní záložník s výborným centrem i střelou. Je hodně pohyblivý. Může nastupovat na obou křídlech i na pozicích tzv. wingbacků.

Právě na křídlech není ve Spartě zrovna velká konkurence, byť na obou krajích nastupují reprezentanti Jakub Pešek s Lukášem Haraslínem.