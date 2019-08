Csaplár k Janetzkému: Ty máš ferrari, ale jezdíš jako fabie

„Bude to pro mě speciální zápas. V Opavě jsem doma. Těším se na to a věřím, že nastoupím,“ uvedl pro klubový web.

Před minulým utkáním s ním měl dlouhou soukromou debatu kouč Josef Csaplár, který mu ukazoval tréninková data. „Říkám mu: Ty máš ferrari, ale jezdíš jako fabie. Vezmi si fotbal jako krasobruslení. Umělecký dojem máš dokonalý, ale technickou hodnotou jsou čísla, ve kterých máš na víc,“ popisoval Csaplár. „Dal gól, měl šanci, myslím, že naši hru oživil.“

Pokud po pochvale od trenéra dostane prostor i dnes, bude to vůbec poprvé, kdy se postaví klubu, kde vyrostl. Má za sebou sice už i angažmá v Jablonci, v té době však ještě Opava hrála druhou ligu.

Opava - Zlín Sledujte od 17.00 online.

„Záleží jenom na trenérovi, zda mi dá šanci a postaví mě. Já jsem připravený, a pokud nastoupím, odvedu maximum pro Zlín,“ ujistil dvaadvacetiletý Janetzký, zároveň však přiznal, že radost z případného gólu do sítě rodného týmu, v němž ještě loni z Jablonce hostoval, by udržel v sobě. „Ale bude to těžké. Opava hraje doma dobře, navíc se dokáže prosadit i střelecky. Bude to těžký zápas, ale pokusíme se to urvat.“

Na tribuně bude jeho výkon sledovat přítelkyně a rodina včetně strýce, po kterém nosí číslo 68.

„Je pravda, že v Opavě mám docela dost kamarádů. S některými jsem si už psal, ale nehrotíme to do extrémů. Sázet se s nikým nebudu,“ poznamenal Janetzký.

Zlín sice v minulém kole zabral doma, na hřištích soupeřů ale letos ještě neskóroval a celkem venku prohrál už osmkrát v řadě. Slezané, které Zlín čtyřikrát po sobě porazil, by mohli být vhodným odrazovým můstkem. „Bohužel neproměňujeme šance. Vždycky se v zápase dostaneme do dvou až tří stoprocentních příležitostí, ale v zakončení nejsme přesní,“ uvažuje Janetzký. Rozhodnout podle něj může první gól. „Musíme být od začátku aktivní a jít tomu naproti.“