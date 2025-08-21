„Chtěl jsem se posunout ze slovenské do české ligy. Byl jsem už dlouho doma a chtěl jsem zažít progres,“ řekl klubovému webu brzy 21letý slovenský stoper, když „s mapkou v ruce“ dorazil na Stínadla.
Smlouvu podepsal do roku 2029, nahradit by mohl Ondřeje Kričfalušiho, jehož začátkem srpna z Teplic zpětně vykoupila Slavia.
„Přišel jsem bojovat za Teplice, chci pomoci týmu dokázat velké věci,“ hlásil hráč, jenž naposledy působil v Košicích. „Podepsal jsem tam svou první profesionální smlouvu, jsem vděčný spoluhráčům, realizačnímu týmu i vedení,“ děkuje klubu, kde nakoukl do velkého fotbalu.
A odrazil se odtud i do slovenské jedenadvacítky, za niž posbíral zatím 15 startů a zahrál si i na domácím evropském šampionátu. „Neskutečný zážitek, asi největší událost mé kariéry. Výsledkově nám to bohužel nevyšlo, ale nemáme se za co stydět,“ zavzpomínal na červnové Euro. Slováci ve skupině prohráli se Španělskem 2:3, s Itálií 0:1 a porazili Rumunsko 2:1. Na postup do další fáze to nestačilo, Jakubko se ale může zúčastnit i příštího kvalifikačního cyklu.
V Teplicích se potkává i se slovenským parťákem Matejem Rizničem, rovněž letním nováčkem na Stínadlech. „Máme výborný vztah, budeme spolu určitě trávit hodně času. Kluci mě tu skvěle přijali, jsem tu opravdu spokojený,“ těší se na nové angažmá Jakubko.