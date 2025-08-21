Chance Liga 2025/2026

Jmenuje se to tady Ústecký kraj, ne Teplický kraj, popíchl před nedávnem svého silnějšího fotbalového konkurenta v regionu majitel druholigového Viagemu Přemysl Kubáň. Ligové Teplice na to vtipně zareagovaly při představování defenzivní posily Jakuba Jakubka, jehož na cestu do nového působiště vybavily mapkou imaginárního Teplického fotbalové kraje, který se rozpíná od západu k severovýchodu a zahrnuje i Ústí nad Labem.

Slovenský obránce Jakub Jakubko nastupuje za reprezentaci do 21 let k utkání mistrovství Evropy proti Španělsku. | foto: Profimedia.cz

„Chtěl jsem se posunout ze slovenské do české ligy. Byl jsem už dlouho doma a chtěl jsem zažít progres,“ řekl klubovému webu brzy 21letý slovenský stoper, když „s mapkou v ruce“ dorazil na Stínadla.

Smlouvu podepsal do roku 2029, nahradit by mohl Ondřeje Kričfalušiho, jehož začátkem srpna z Teplic zpětně vykoupila Slavia.

„Přišel jsem bojovat za Teplice, chci pomoci týmu dokázat velké věci,“ hlásil hráč, jenž naposledy působil v Košicích. „Podepsal jsem tam svou první profesionální smlouvu, jsem vděčný spoluhráčům, realizačnímu týmu i vedení,“ děkuje klubu, kde nakoukl do velkého fotbalu.

A odrazil se odtud i do slovenské jedenadvacítky, za niž posbíral zatím 15 startů a zahrál si i na domácím evropském šampionátu. „Neskutečný zážitek, asi největší událost mé kariéry. Výsledkově nám to bohužel nevyšlo, ale nemáme se za co stydět,“ zavzpomínal na červnové Euro. Slováci ve skupině prohráli se Španělskem 2:3, s Itálií 0:1 a porazili Rumunsko 2:1. Na postup do další fáze to nestačilo, Jakubko se ale může zúčastnit i příštího kvalifikačního cyklu.

V Teplicích se potkává i se slovenským parťákem Matejem Rizničem, rovněž letním nováčkem na Stínadlech. „Máme výborný vztah, budeme spolu určitě trávit hodně času. Kluci mě tu skvěle přijali, jsem tu opravdu spokojený,“ těší se na nové angažmá Jakubko.

6. kolo

Kompletní los

5. kolo

3. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 5 4 1 0 10:4 13
2. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 9:3 11
3. FC ZlínZlín 5 3 1 1 8:5 10
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 4:2 10
5. FK JablonecJablonec 5 2 3 0 6:3 9
6. MFK KarvináKarviná 5 3 0 2 7:5 9
7. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 2 2 1 12:5 8
8. FC Slovan LiberecLiberec 5 2 1 2 8:8 7
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 2 0 3 3:7 6
10. 1. FC SlováckoSlovácko 5 1 2 2 4:5 5
11. FK Dukla PrahaDukla 5 1 2 2 3:5 5
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 1 1 3 10:16 4
13. FK TepliceTeplice 4 1 0 3 5:8 3
14. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 0 2 3 6:10 2
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
Zobrazit více
Sbalit

