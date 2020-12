S Horou si promluvíme o návratu do Teplic, připustil Vachoušek

„Stále tady má platnou smlouvu, budeme to řešit s novým trenérem Radimem Kučerou, Kubou Horou i jeho manažerem. A uvidíme, k čemu se dobereme,“ uvedl Vachoušek během videokonference s novináři v rámci představení Radima Kučery, který převzal skláře po odvolaném Stanislavu Hejkalovi.

Posila typu Hory by se Teplicím náramně hodila, protože po devíti odehraných ligových kolech mají pouhé dvě výhry a krčí se až na 15. místě tabulky.



„Po posilách se určitě rozhlížíme, možná nějací hráči dorazí na testy už tento týden. Do zimy se budeme snažit za každou cenu získat jednoho dva stopery, koukáme i po levém obránci a křídelním hráči. Každopádně to budou hráči, kteří by přišli zdarma, nebo na hostování, popřípadě nějaký mladý kluk s perspektivou do budoucna.“

I proto klub jako nástupce Hejkala vybral Kučeru, který je zároveň asistentem u reprezentační dvacítky, tudíž je mu práce s mladými blízká. „Hledali jsme trenéra, který by navázal na práci, co jsme tady začali. Čili s mladým týmem. A také aby dokázal ustát situaci, která není jednoduchá. Jsem rád, že tady Radim je, že předá našim hráčům obrovské zkušenosti z pozice hráče i trenéra. A dostane nás z míst, kde nechceme být,“ věří Vachoušek.

Hejkalovu éru nevidí jen negativně. „Určitě tady se svým týmem za ty dva roky odvedl kus práce. Výsledkově a postavením v tabulce to bylo neúspěšné, ale začali se tady zabudovávat do sestavy mladí hráči, což se naopak povedlo,“ vypíchl bývalý reprezentant.

Teplice prý sráží především nevyrovnanost výkonů. „Je obrovská u mladých i starých hráčů. Pohybujeme se na vlnách dvou tří zápasů, kdy se nám daří, ale pak zase několikrát selžeme ve chvílích, kdy bychom si přáli bodovat. Snad Radim Kučera přinutí hráče, aby se ustálila jejich forma a zlepšily se výsledky,“ věří Vachoušek.