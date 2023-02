Hora II., teplický. Má foto se jmenovcem, dusil Slavii a „nesnáší“ trenéra

„Potkali jsme se loni na soustředění v Turecku, kde naše týmy trénovaly. Na hotelu před jídlem. Podle mě ani nevěděl, že jsem taky Kuba Hora,“ zubí se mladší z nich.

Jen ať v tom není zmatek. Jakub Hora I., 31 let, v lize 270 zápasů, 40 gólů, tituly s Plzní i se Slavií, toho času v českobudějovickém Dynamu. Jakub Hora II., 21 let, v lize teprve dva starty, žádný gól.

„Hodně si nás pletou. V televizní grafice před mým prvním ligovým zápasem s Pardubicemi dali jeho fotku místo mojí,“ vybavuje si ligový novic bez špetky zloby: „Nebyl jsem naštvaný, může to být pro mě pocta. Druhý Kuba Hora toho dokázal víc. Rád bych se dostal aspoň na polovinu jeho kariéry.“

Našlápnuto má dobře, aspoň podle výkonu, který proti Slavii předvedl ve tříčlenné defenzivní linii. „Hrál velmi dobře,“ chválil ho kouč Jiří Jarošík a Hora po překvapivé remíze 1:1 zářil: „Velký zážitek. Plný stadion, tma, utkání pod světly, nejtěžší soupeř v lize a těžký post na stoperu. Atmosféra neskutečná, zápas se vším všudy.“

Den před šlágrem se dozvěděl, že vyběhne v základní sestavě. Po necelém roce znovu v lize! „Měl jsem co dělat, abych usnul, a ráno jsem vstával dost brzy,“ líčí mladík, jak s ním cloumala nervozita. „Ale s úvodním pískotem rozhodčího z vás všechno spadne, nevnímáte ani lidi na ochozech. Respekt jsem měl, hodil jsem ho ovšem za hlavu.“

Teplický Jakub Hora v souboji se slávistou Peterem Olayinkou.

A pak se statečně pral s hvězdami soupeře. „Na mé straně se Olayinka míchal s Van Burenem, ze začátku tam byl i Ewerton. Jsou rychlí, důrazní, nejlepší na svých postech v lize, ale nějak jsme se s tím jako tým vypořádali. Hráli jsme všichni za jednoho,“ blaží Horu. „A podařilo se nám urvat nečekaný výsledek. Proti kurzu. Ukázali jsme, že by nás nikdo neměl podceňovat. Když táhneme za jeden provaz, není se čeho bát.“

Jaký rozdíl oproti loňskému debutu! Ten skončil krachem 0:2 s Pardubicemi. „Tehdy už víceméně o nic nešlo, tým se poskládal z hráčů béčka nebo těch, kteří odcházejí. I tak to byl propadový zápas.“

Teď úplný opak. A Hora do něj zapadl, jako by v lize nastupoval pravidelně. Přitom ještě vypomáhá rodičům, mámě v restauraci a tátovi v podlahářské firmě, a na vysoké škole se věnuje bezpečnostním studiím. „Ať jde o třetí, druhou nebo první ligu, pořád jsou to lidi. Možná jsou větší fotbalisté, rychlejší, ale musíte k nim přistupovat pořád stejně,“ prozrazuje svůj recept. „Musíte je vytlačovat, nebrat si to příliš na nějakou váhu. Urvat to.“

Horovi a dalším z třetiligové rezervy prospívá dril trenéra Ladislava Jamricha. „On to pokaždé poskládá tak, že tým šlape. Jsme natrénovaní, naběhaní. I když ho za to nesnášíme, dokáže nás připravit. Myslím, že v béčku je potenciál rozšířit kádr A-mužstva a být konkurenceschopní.“ Když se v sestavě udrží, mohlo by v dubnu v Českých Budějovicích dojít na pikantní „derby“ Horů.