Deset srdcí, deset prstů, deset gólů. Hora září a chtěl by do zahraničí

„Ještě jsou nějaké zápasy, ještě bych chtěl dát nějaké góly. Ale samozřejmě už teď jsem spokojený, nebudu říkat, že ne,“ tvrdil nejlepší střelec sklářů, který stále vylepšuje svůj osobní střelecký rekord.

Považujete se už za kanonýra? Trefil jste se počtvrté v řadě.

Když dám příští sezonu zase deset gólů, můžeme o tom mluvit. Ale jedna vlaštovka jaro nedělá.

Jaká byla vaše trefa č. 10? Gólman Trmal vyběhl k autové čáře, namazal vám a nestihl se vrátit.

Viděl jsem, jak mi míč jde na nohu, sklepnul jsem si ho levačkou. A já už věděl, že budu střílet. Snažil jsem se trefit opuštěnou bránu, zaplaťpánbůh to tam o tyč zapadlo. Vedení 1:0 nám dalo sílu.

34 gólů dal Hora v lize, teď 10, dříve nejvíc 5 za sezonu

Nebýt tak střelecky úspěšný, zakončoval byste stejně?

I kdybych měl na kontě tři góly, střílel bych taky, ale letělo by to tři metry nad nebo tři metry vedle.

Čím to, že tolik záříte?

Obrovsky mi pomohli noví trenéři. Je to tak. Říkám pravdu. Chtějí po mně úplně jiné věci, než jsem byl zvyklý. Dá se říct, že mě nechávají být. A hrozně mi radí. Spoustu gólů jsem dal po jejich radách. Taky na mě lítají dobré centry od Honzy Kroba a Pavla Moulise.

Oba však kvůli zranění nehráli.

Taky si dělali srandu: Z čeho dáš gól, když tam nejsme? Já říkal, že to bude těžké, ale že to tam musí spadnout. Tak holt brankář Trmal Moulu s Krobíkem nahradil. (smích) Ale většinu gólů jsem dal po jejich centrech. Já si je hledám, oni vědí, kam si nabíhám, a trefují mě. Dva góly jsem vstřelil z penalt po faulech na Moulu. Levá strana nám funguje. A mně tam všechno padá. Koukal jsem, že nějakých osm gólů jsem dal, až když se mi narodila dcerka. Smějeme se tomu, ale může to být tím. Asi mi přinesla štěstí.

Srdíčka posíláte jí?

Jsou pro manželku, protože teď nemůže jezdit koukat. Říkala: Je toho moc, už to nedělej, budou se ti smát. Já říkám, když to tam padá, srdíčka budu ukazovat pořád.

I bez míče víříte pohybem, zdá se, že hrajete v pohodě.

Asi to bude trošku sebevědomím. Chci teď v každém zápase dát gól, tak se nabízím. Když nehráli Ljevakovič a Krob, odpovědnost byla na mně. Já musím jít příkladem a kluky vyhecovat svým pohybem. Kdybych stál v rohu, řeknou si: Co jako? Kuba stojí, my taky nemusíme. Beru to z tohohle pohledu na sebe.

Jak moc je vaše forma o hlavě?

Je to i o ní. Teď jsem v hlavě nastavený dobře. Užívám si to, bavím se tím, mám obrovskou mentální sílu. A to díky gólům. Nechci to nějak zkazit, i na tréninku makám.

Mluví se, že byste mohl přestoupit do ciziny. Motivuje vás to?

Je to daleko, ještě hrajeme hodně zápasů. A těch hráčů, kteří se tam chtějí dostat, je hodně. Nevím, jestli to je o štěstí… Dobře jsem si o tom promluvil s trenérem Hejkalem a sportovním ředitelem Štěpánem Vachouškem. Oni vědí, co chci já, já vím, co chtějí oni. V pohodě jsme se dohodli. Konkrétní bych nechtěl být, je to mezi námi. Smlouvu mám na Stínadlech ještě na tři roky, ale uvidíme, kde budu příští sezonu.

Nečekáte pozvánku do nároďáku?

Tohle není otázka na mě. Česká reprezentace má podle mě hodně kvalitních křídelníků. Nepřemýšlím nad tím, fakt ne. Co má se stát, stane se, co má přijít, přijde.