V ofenzivě můžu hrát kdekoliv, slibuje Slavii novic Hora

„Musím říct, že jsem spokojený, že jsem si počkal. Jsem šťastný z toho, jak to dopadlo,“ zářil Hora v prvním rozhovoru pro klubovou televizi po příchodu do Edenu.

Čekal jste, že byste ještě v průběhu podzimu mohl odejít z Teplic do pražské Slavie?

Musím říct, že jsem to nečekal. Je týden před koncem přestupního období, Slavia je teď nejlepší tým v Česku, takže mě to spíš mile překvapilo.

Přicházíte na půlroční hostování s opcí, co od angažmá čekáte?

Tady jsou ty ambice jednoznačné. Slavia chce být úspěšná na všech polích, v naší lize i v Evropě. A já doufám, že jí k tomu pomůžu a bude se moct na mě spolehnout.

Jaké jsou vaše osobní ambice? Ve Slavii je velká konkurence, asi nejde počítat s tím, že budete vždy v základní sestavě.

Určitě šanci dostanu a budu chtít ukázat, co ve mně je. A o základní sestavu se poperu. Ale samozřejmě vím, že konkurence je tady obrovská, tak uvidíme, na co to bude stačit. Já doufám, že na dost.

Jak se těšíte zpátky do Edenu, kde jste před lety působil?

Těším se obrovsky. Když jsem tady hrál s Teplicemi nebo s kýmkoliv jiným, atmosféra tady byla úžasná a užíval jsem si to. Když jsem tady působil poprvé, tak chodilo šest tisíc lidí, teď je tu 20 tisíc fanoušků. Na to se moc těším.

Se slávistickým trenérem Jindřichem Trpišovským se znáte. Co od vás očekává?

Volal mi v pátek, řekl mi, jaká tady bude moje role, tak uvidíme, co z toho vznikne. V ofenzivní části hřiště můžu hrát kdekoliv, je mi to fakt úplně jedno. Kamkoliv mě trenér postaví, tam se budu snažit odvést maximum.