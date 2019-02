Od nás zápas o ničem, nevytáčel se teplický záložník Hora

„Je to pro nás jednoznačně velká ztráta. Byli jsme lepší prvních pět minut a zbylých 85 jasně horší. Z naší strany to byl zápas úplně o ničem,“ nehledal vytáčky teplický záložník Jakub Hora.

Souhrn 22. ligového kola

Byl to zápas, v němž Teplicím nefungovalo vůbec nic. „Vázla rozehrávka zezadu, my vpředu jsme se zase nenabízeli, spoléhali jsme jeden na druhého. Z mého pohledu nám v záloze hrozně chyběl zraněný Kučera, ale máme široký kádr, musíme ho dokázat prostě nahradit. Ale jak už jsem řekl, nebylo tam od nás vůbec nic.“

Teplický ofenzivní tahoun se připletl k první brance Boleslavi, kterou vstřelil Křapka. „Padal jsem do brány, trefil jsem Křapku, on zase mě a pak to dorazil. Měl jsem být mnohem důraznější a řešit to úplně jinak,“ vyčítal si Hora.

Gól na 2:0 z penalty hned zkraje druhého dějství byl pro Teplice definitivní knockout. „Na něco se chystáme o poločasové přestávce, pak přijdeme na hřiště a ve 46. minutě je to 2:0. To by asi zamávalo s každým. Ale jak jsem už říkal, my jsme nehráli dobře a gól jsme snad ani dát nemohli.“

Dvě porážky za sebou na startu jara dostaly Teplice ve vyrovnané tabulce do nepříjemné situace. Z osmého místa po podzimu spadly na desáté, tedy na hranu prostřední skupiny, v níž se po základní části bude bojovat o jedno místo v Evropské lize. „Musíme zase makat jako na podzim a nemyslet si, že jsme fotbalisti. Když budeme dřít, fotbal přijde,“ věří Hora.