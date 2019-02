Kayamba? Petržela? Musel jsem si s nima zaběhat, smál se Fulnek

„Nebylo to špatné. Ale vzhledem k průběhu utkání jsme mohli i vyhrát. I když před zápasem bych bod proti Plzni bral,“ svěřoval se po své premiéře v boleslavském dresu Jakub Fulnek.

Kouč vás nasadil na nezvyklý post. Bylo to pro vás na levém beku hodně těžké?

Já už jsem delší dobu věděl o možnosti, že tam nastoupím. Nemám s tím vůbec žádný problém. Mojí prvotní pozicí je sice kraj zálohy, ale v klubu při mém získání věděli, že jsem schopen naskočit i na obou krajích obrany.

Nejprve na vás hrál Kayamba, v závěru Petržela. Jaké to bylo, bránit takové dva rychlíky?

Náročné (smích). Musel jsem si s nima zaběhat. Věděli jsme, že takto disponované hráče mají, takže jsem si směrem dozadu musel dávat větší pozor, protože oni jsou oba kvalitní, zkušení a nebezpeční fotbalisté.

Před gólem Plzně dokázal Kayamba kolem vás odcentrovat. Vyčítal jste si ten okamžik?

Tak vyčítal... Musím se na to podívat, jestli se to dalo vyřešit. Možná jsem k němu mohl být o něco blíže. Tam byla hlavně škoda, že jsme špatně rozehráli balon. Takže jsme byli v defenzivě trochu rozhození. A také by se nemělo stávat, že jediný nabíhající hráč vstřelí branku. Zbytečný gól.

Vyrovnat se vám podařilo z penalty, kterou rozhodčí pískl až po studiu videa. Jak jste ten okamžik viděl?

Na hřišti je vždycky ta situace hodně rychlá. Z mého pohledu to ale byla jasná penalta už napoprvé. Když se rozhodčí šel podívat na video, tak jsem věřil, že pokutový kop pískne.

Komličenko v přípravě dva pokutové kopy neproměnil. Bylo jasné, že půjde kopat on?

Komli je určený. Já jsem si přesně tohle říkal. že když nedal gól z penalty v přípravě, tak že si to nechal na ligu. A jsem rád, že se to potvrdilo.

Nebylo škoda, že jste se po tlaku a následném vyrovnání v koncovce až příliš zatáhli?

To už vyplynulo ze hry. Plzeň je jeden z nejlepších týmů u nás a pokaždé, když nevyhrají, je to pro ně velká ztráta. Zapnuli na vyšší obrátky a donutili nás se zatáhnout tou jejich kvalitou. I tak jsme tam ale podle mě nějaké nebezpečné kontry měli.

Hned na začátku střetnutí došlo k hodně nebezpečné srážce vašeho Takácse s plzeňským Hejdou. Jak to vypadlo z vašeho pohledu?

Je to hodně nepříjemné, měl jsem z toho husí kůži. Určitě to nebyl od nikoho záměr, oba hráči šli do hlavičkového souboje. Doufám, že budou v pořádku a nebudou mít žádné následky. Když se něco takového stane, nejsou to ve fotbale nikdy pěkné momenty.