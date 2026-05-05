Napojení na Černaje, nabádání k nekalým praktikám. Olomoucký Elbel nesmí hrát

Pětadvacetiletý olomoucký obránce je po Samuelu Šigutovi z Karviné druhým hráčem z nejvyšší soutěže, jehož se rozsáhlá korupční kauza týká.
Z dostupných informací vyplývá, že policie Elbela neobvinila. Ale podle vyšetřovatelů věděl o nelegálních sázkách a údajně pomáhal přesvědčit svého známého Filipa Štěpánka o tom, aby svým výkonem ovlivnil baráž o účast v první lize mezi Karvinou a Vyškovem na přelomu května a června 2024.
„Etická komise zahajuje disciplinární řízení pro podezření ze spáchání disciplinárního přečinu narušení regulérnosti soutěže či utkání ve formě účastenství a úplatkářství ve formě účastenství, jichž se hráč mohl dopustit tím, že se na pokyn Daniela Černaje pokusil utvrdit Filipa Štěpánka v tom, aby svým výkonem ovlivnil dvojutkání MFK Karviná – MFK Vyškov hraným ve dnech 30. 5. 2024 a 2. 6. 2024,“ oznámila Etická komise.
„Hráč se stal ve smyslu disciplinárního řádu podezřelým. S ohledem na závažnost možných spáchaných skutků Jakubu Elbelovi předběžným opatřením zakazujeme závodní činnost.“
Daniel Černaj je jednou z hlavních postav celé kauzy. Elbela měl využít k tomu, aby přesvědčil Štěpánka k činům, z jichž měl mít Černaj profit. Černaj a Elbel se měli sejít v olomouckém obchodním centru Olympia.
Jakmile se v kauze Elbelovi jméno objevilo, vedení Sigmy to s ním řešilo. Podle důvěrných informací schůzku s Černajem vysvětlit nedokázal. Tvrdil, že si na detaily nepamatuje, a že jsou staří známí.
O to víc je pozoruhodné, že ho o víkendu dočasný trenér Pavel Hapal na Bohemians nasadil. Předchozí tři utkání vynechal, nebyl ani v nominaci na utkání. Údajně marodil.
Přitom od třetího jarního kola hrál pravidelně. Když v polovině března aféra propukla, ze sestavy zmizel.
Podzimní část současného ročníku odehrál na hostování v Hradci Králové. Podával spolehlivé výkony a v zimě si ho Sigma stáhla zpátky.
„Od věcí, které v poslední době vypluly na povrch, se můžu s klidným svědomím distancovat. Nikdy jsem se na ničem takovém nepodílel. Sám nesázím a ani toho nejsem fanoušek. Emoce prožívám na hřišti,“ reagoval Elbel v polovině dubna pro server Seznam Zprávy . „Celou kauzu vnímám tak, že fotbalové prostředí má možnost se pročistit. Tyto věci do fotbalu nepatří.“
Velký problém pro Chrudim
Chrudimští fotbalisté ve druhé lize o víkendu remizovali s rezervou Sparty, od níž si tak udrželi sedmibodový odstup, a udělali krok k záchraně. Ale zároveň se na ně valí jiný problém.
Etická komise v úterý zahájila řízení s jejich šéfem Tomášem Linhartem kvůli nekalým sázkám a úplatkářství.
„Je podezřelý ze spáchání disciplinárních přečinů match fixingu, jehož se mohl dopustit tím, že se pokusil ovlivnit prostřednictvím nejméně jednoho hráče utkání MFK Chrudim B – FC Slavia Hradec Králové hrané dne 6. 10. 2024,“ oznámila etická komise.
„Dále je podezřelý z match fixingu a úplatkářství, jichž se mohl dopustit tím, že se se podílel na ovlivnění přátelského utkání MFK Chrudim – FC Táborsko hraného dne 29. 11. 2024 a také přátelského utkání MFK Chrudim – FC Vysočina Jihlava hraného dne 21. 11. 2025.“
Pokud komise dojde ke zjištění, že se přečinů dopustil, pro klub to může mít fatální následky jako je odpočet až dvaceti bodů či vyloučení ze soutěže.
Etická komise zároveň zahájila disciplinární řízení i klubem MFK Chrudim. „A to pro podezření ze spáchání disciplinárních přečinů, kterých se mohl dopustit s vědomím a prostřednictvím funkcionáře Tomáše Linharta.“
Chrudim je po Opavě druhým druholigovým klubem, který je v malérech. Její funkcionář Martin Latka podle etické komise nejprve ovlivnil finiš druholigového ročníku 2022/23 tím, že se podílel na nabídnutí 200tisícového úplatku rozhodčímu Janu Petříkovi.
Ve stejném roce, jen v nové sezoně, Latka podle etické komise oslovil Petříka i podruhé: s nižší nabídkou 30 tisíc korun a před utkáním s brněnskou Zbrojovkou, které se hrálo posledního září. Proč chtěl zápas ovlivnit, není jasné.
Během úterý etická komise vydala další oznámení o zahájení disciplinárních řízení. Například s útočníkem Davidem Látalem, jenž nyní patří ostravskému Baníku, kam přestoupil loni právě z Chrudimi. Látal se měl provinit tím, že věděl o disciplinárním přečinu, ale neoznámil ho.
„Ačkoliv se věrohodně dozvěděl o spáchání závažných disciplinárních přečinů v souvislosti s utkáním MFK Chrudim – FC Vysočina Jihlava hraným dne 21. 11. 2025, neoznámil tuto skutečnost orgánům fotbalové asociace,“ oznámila komise.
Látal je tak třetím prvoligovým hráčem, s nímž bylo zahájeno řízení.