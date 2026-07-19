Korupční kauza: Etická komise ruší Elbelovi zákaz činnosti, vede s ním jiné řízení

Komise Elbela vyšetřovat nepřestala, změnila ale právní kvalifikaci na neoznámení disciplinárního přečinu. Informovala o tom na úřední desce na webu FAČR.
Elbel od května původně čelil podezření z narušení regulérnosti soutěže či utkání a z účasti na úplatkářství. Nyní s ním komise vede řízení kvůli možnému neoznámení disciplinárního přečinu.
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Hráč se mohl dopustit přestupku tím, že se dozvěděl o možném ovlivnění předloňského dvojutkání baráže o nejvyšší soutěž mezi Karvinou a Vyškovem. Informaci příslušným orgánům FAČR neoznámil a nechal si ji pro sebe.
Elbel naposledy nastoupil na začátku května jako střídající hráč v duelu na stadionu pražských Bohemians 1905.
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Etická komise už v aktuální aféře vynesla první tresty. V červnu rozhodla o vyloučení Karviné z první ligy kvůli pokusu o ovlivnění tří předloňských zápasů.
Slezané nakonec stáhli odvolání a nadcházející sezonu zahájí v druhé nejvyšší soutěži. Mezi elitu se místo nich administrativně dostal Artis Brno.